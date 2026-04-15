Депутаты Ульяновской области обеспокоены ситуацией в онкодиспансере

В среду на пленарном заседании заксобрания Ульяновской области при обсуждении изменений бюджета 2026 года депутаты подняли вопрос о ситуации в ульяновском областном онкодиспансере, где вышел из строя единственный аппарат лучевой терапии.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в конце февраля в радиотерапии вышел из строя аппарат для лучевой терапии опухолей различных локализаций Clinac iX. Следом, в марте, из-за повышенной нагрузки вышел из строя второй аппарат TomoTherapy HAD, принадлежащий ульяновской компании «ЭрСпей» и используемый по механизму ГЧП. Пациентов перенаправляют в димитровградский научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии ФМБА России, но тот не справляется с потоком пациентов. На ремонт аппарата требуется срочно 70 млн руб., но эти средства до сих пор не изысканы.

На заседании заксобрания председатель бюджетного комитета Мария Шпак отметила, что «депутатский корпус выражает обеспокоенность» по поводу решения вопроса о выделении средств на ремонт оборудования в онкодиспансере. «В первую очередь — на чем мы настаиваем — необходимо провести правильную диагностику оборудования, чтобы денежные средства не были потрачены впустую», — заметила Мария Шпак, попросив профильного вице-премьера Анну Тверскову обеспечить получение экспертного мнения, после чего «в ближайшее время» депутаты будут готовы собрать совещание, «чтобы выработать окончательное решение». Вице-премьера, министра финансов Наталью Брюханову председатель бюджетного комитета попросила рассмотреть эти вопросы «максимально оперативно». «Вопрос очень сложный и очень серьезный, поэтому держим его на особом контроле», — подчеркнула Мария Шпак.

Сергей Титов, Ульяновск