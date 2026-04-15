Розничные продажи алкоголя* в России в 2026 году

|
|Категория
|Продажи в марте (тыс. дал)
|Изменение год к году (%)
|Продажи в январе—марте (тыс. дал)
|Изменение год к году (%)
|Алкоголь*
|16253,2
|2,7
|47966,5
|0,2
|Спиртные напитки крепче 9%
|9506
|5,3
|28652,5
|3,3
|Водка
|9506
|4,95
|28652,5
|2
|Ликеро-водочные изделия
|1606,2
|14,23
|4858,8
|14,8
|Коньяк
|987,8
|–0,24
|3041,6
|-1,9
|Слабоалкогольная продукция
|75
|–53,21
|204,9
|-58,3
|Тихое вино
|4427,6
|0,22
|12588,7
|-3
|Вино игристое
|1837,4
|5,63
|5346,8
|4
|Вино ликерное
|89,1
|1,69
|247,4
|-7,2
|Плодовая алкогольная продукция
|154,9
|–36,56
|467,4
|-41,4
|Виноградосодержащие напитки без этилового спирта
|17,1
|–18,56
|48,3
|-27,8
|Виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом
|146,1
|16,07
|410,3
|6,4