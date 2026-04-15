Розничные продажи алкоголя* в России в 2026 году

Категория Продажи в марте (тыс. дал) Изменение год к году (%) Продажи в январе—марте (тыс. дал) Изменение год к году (%) Алкоголь* 16253,2 2,7 47966,5 0,2 Спиртные напитки крепче 9% 9506 5,3 28652,5 3,3 Водка 9506 4,95 28652,5 2 Ликеро-водочные изделия 1606,2 14,23 4858,8 14,8 Коньяк 987,8 –0,24 3041,6 -1,9 Слабоалкогольная продукция 75 –53,21 204,9 -58,3 Тихое вино 4427,6 0,22 12588,7 -3 Вино игристое 1837,4 5,63 5346,8 4 Вино ликерное 89,1 1,69 247,4 -7,2 Плодовая алкогольная продукция 154,9 –36,56 467,4 -41,4 Виноградосодержащие напитки без этилового спирта 17,1 –18,56 48,3 -27,8 Виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом 146,1 16,07 410,3 6,4