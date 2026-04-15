Прокуратура подала иск к экс-главе подмосковной таможни на 500 млн рублей

Прокуратура подала антикоррупционный иск к бывшему начальнику Московской областной таможни Вячеславу Романовскому. Ведомство требует обратить в доход государства активы ответчика за совмещение работы в таможне с ведением бизнеса. Иск рассмотрит Зеленоградский районный суд Москвы, сообщили в пресс-службе столичных судов.

Всего прокуроры требуют конфисковать 56 активов. Это жилые и нежилые помещения, земельные участки и автомобили премиум-класса. Общая стоимость имущества превысила 500 млн руб.

Как выяснил надзор, Романовский в период работы в таможне купил в Ставрополе несколько помещений, в которых организовал сеть фитнес-центров. Управлял бизнесом таможенник через членов семьи и доверенных лиц.

Никита Черненко