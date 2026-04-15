Нижегородку оштрафовали за комментарий про уголовное дело тренера Кукушкина

Кстовский суд в Нижнем Новгороде оштрафовал местную жительницу на 10 тыс. руб. по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды) за комментарий к сообщению про уголовное дело в отношении тренера по рукопашному бою.

В августе 2025 года пользователь под именем Полина Удюкова оставил в Telegram-канале «Кстати…Новости Нижнего Новгорода» комментарий с высказываниями, имеющими «лингвистические признаки негативной оценки определенной группы лиц по национальному признаку».

Вину гражданка признала, в содеянном раскаялась. Комментарий был удален центром по противодействию экстремизму регионального ГУ МВД до судебного заседания.

Как писал «Ъ-Приволжье», в августе по делу тренера Николая Кукушкина расформировали третью коллегию присяжных. Тренера обвинили в убийстве росгвардейца Михаила Рашояна и покушении на убийство двух его коллег. В 2021 году с ножом в руках Николай Кукушкин защищал жену и друзей от восьми нетрезвых бойцов Росгвардии. Трое из них позднее получили условные сроки за нанесение вреда здоровью средней тяжести.

В апреле 2026 года на основании вердикта новой коллегии присяжных суд повторно оправдал тренера.

