Защита была оправдана

В Нижнем Новгороде суд на основании вердикта коллегии присяжных вновь оправдал тренера по рукопашному бою Николая Кукушкина, обвиненного в убийстве росгвардейца Михаила Рашояна и покушении на убийство двух его коллег. В 2021 году тренер с ножом в руках защищал жену и друзей от восьми нетрезвых бойцов Росгвардии на Большой Покровской. Трое из них позднее получили условные сроки за нанесение вреда здоровью средней тяжести. Николай Кукушкин и его защита предположили, что гособвинитель обжалует решение суда несмотря на то, что две коллегии присяжных уже были расформированы из-за давления на них.

Тренер по рукопашному бою Николай Кукушкин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Тренер по рукопашному бою Николай Кукушкин

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода вновь признал тренера по рукопашному бою Николая Кукушкина невиновным в умышленном убийстве сотрудника Росгвардии Михаила Рашояна и покушении на убийство двух его коллег и полностью оправдал подсудимого. В основу оправдательного приговора лег вердикт четвертой по счету коллегии присяжных заседателей. В иске о компенсации вреда представителям Михаила Рашояна было отказано. Тем не менее до вступления решения суда в законную силу господин Кукушкин останется под подпиской о невыезде.

Уголовное дело в отношении Николая Кукушкина расследовалось с 2021 года. Как писал «Ъ», 16 мая он со своим другом Григорием Артеменко и женами прогуливались по центральной улице Нижнего Новгорода Большая Покровская. Их спутницы решили зайти в магазин за едой и отстали. В этот время с ними решили познакомиться военнослужащие-контрактники из Шумиловской бригады. Росгвардейцы пытались увести девушек силой, но за них вступились мужья. Николаю Кукушкину и его другу противостояли восемь бойцов силового ведомства в гражданской одежде, которые позднее утверждали, что вели себя корректно и оборонялись от нападения.

Во время драки Григория Артеменко повалили на землю и избили ногами, а Николай Кукушкин достал складной нож и ударил им Михаила Рашояна в грудь. Еще двое росгвардейцев получили ранения в лопатку и ухо.

Михаил Рашоян скончался в больнице, а Николай Кукушкин почти полтора года провел в СИЗО. Он настаивал, что у него не было иного выхода, и он защищал близких. В 2022 году суд на основании вердикта присяжных полностью оправдал его, однако по представлению прокуратуры это решение было отменено. Вторая коллегия присяжных также склонялась к оправданию Николая Кукушкина, но была распущена якобы из-за давления на них адвокатов, свидетелей и СМИ. С третьей коллегией присяжных случился скандал: осудить детского тренера агитировал один из запасных заседателей, а старшиной коллегии был назначен Лев Павлов, который оказался родственником сотрудницы прокуратуры. Разговоры Льва Павлова об «обработке» присяжных были записаны на камеру и оказались в эфире телеканалов.

В итоге третий по счету состав коллегии присяжных в 2025 году отстранили от процесса и распустили.

В марте 2026 года четвертая коллегия присяжных посчитала Николая Кукушкина полностью невиновным. На основании этого решения 10 апреля суд оправдал тренера. Тем не менее Николай Кукушкин и его защита уверены, что прокуратура вновь будет добиваться отмены оправдательного приговора. «Не сомневаюсь в этом. Если прокуратуру удовлетворяет, что государство несет расходы на судебные разбирательства, которые приводят к одному и тому же результату, наверное, деньги налогоплательщиков не надо жалеть»,— полагает адвокат Ирина Кулишева.

«Вторая и третья коллегии присяжных были замешаны в махинациях. С третьей вообще получился скандал. Тем не менее полагаю, что для них это как ехать по рельсам. Непонятно пока на каких основаниях, но, наверное, что-то наковыряют», — добавил Николай Кукушкин.

Как писал «Ъ», в 2025 году росгвардейцы Иван Катасонов, Егор Мышляев и Иван Долженко за драку с Николаем Кукушкиным и Григорием Артеменко были признаны виновными в нанесении вреда здоровью средней тяжести. Суд назначил им два года лишения свободы условно.

Роман Рыскаль