Судья оказался подсадным

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода закрыл от СМИ судебный процесс по делу детского тренера Николая Кукушкина и распустил коллегию присяжных. Это произошло после того, как в телеэфир попали откровения старшины присяжных Льва Павлова о том, что в коллегию он попал по просьбе своей родственницы из прокуратуры и должен был уговорить остальных заседателей вынести обвинительный приговор. Суд решил, что он вообще не должен был оказаться в числе присяжных. Защита Кукушкина просила также отвод для гособвинителей, но их в процессе оставили. Судить Николая Кукушкина заново будут осенью с четвертой по счету коллегией присяжных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд по делу детского тренера Николая Кукушкина (на фото) расформировал третью коллегию присяжных заседателей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Суд по делу детского тренера Николая Кукушкина (на фото) расформировал третью коллегию присяжных заседателей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В уголовном деле нижегородского тренера по рукопашному бою Николая Кукушкина будет сформирована новая, четвертая по счету коллегия присяжных. Такое решение приял Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода, где рассматривается дело. Как писал «Ъ-Приволжье», ранее следствие и суд установили, что в мае 2021 года восемь росгвардейцев на улице начали приставать к женам Николая Кукушкина и его друга Григория Артеменко. Началась драка, во время которой подсудимый оборонялся от нападавших складным ножом. Один из росгвардейцев получил ранение и скончался от потери крови.

Первый суд присяжных заседателей единогласно оправдал тренера. Это решение было отменено в апелляции по представлению прокуратуры. Дело начала рассматривать новая коллегия присяжных, которая по мнению защиту Кукушкина, также склонялась к оправдательному вердикту.

При этом одна из присяжных рассказала в суде, что запасной заседатель агитирует всех осудить детского тренера. В итоге второй состав присяжных расформировали и суд собрал третью коллегию.

Старшиной коллегии был назначен Лев Павлов, родственница которого на тот момент работала в прокуратуре. В одном из нижегородских баров старшина рассказал своей знакомой, что в его задачи входит «обработка» присяжных и склонение их к обвинительному вердикту. Он, в частности, рассказал, что двух присяжных уже успел обработать по просьбе своей родственницы. Все это девушка сняла на камеру, висевшую на ремне ее сумки. Запись она передала друзьям Николая Кукушкина. Они послали ее для разбирательства в прокуратуру и правоохранительные органы, но никакой ответной реакции не получили. К этому времени родственница Льва Павлова из прокуратуры уволилась по выслуге лет. Сам господин Павлов перестал ходиь на судебные заседания после того, как видеозапись вышла в эфире региональных и федеральных телеканалов.

В свою очередь областная прокуратура попросила суд сделать процесс над тренером закрытым. Гособвинители сослались на то, что частная жизнь присяжного должна быть неприкосновенна, а под сюжетами в интернете появилось множество враждебных и негативных комментариев. Поэтому дальнейшее освещение в СМИ «дела Кукушкина» ставит под угрозу безопасность присяжных и их беспристрастность при рассмотрении дела, заявил прокурор.

В свою очередь защита Николая Кукушкина ходатайствовала об отводе гособвинителей по делу и двух присяжных, которых, по мнению адвоката, успел убедить старшина коллегии.

Судья Маргарита Толстякова на заседании 28 августа удовлетворила ходатайство прокуратуры и закрыла процесс от слушателей и журналистов. За закрытыми дверями стороны сначала посмотрели видеозапись с рассказом Льва Павлова о подоплеке его участия в суде присяжных. Затем суд допросил свидетелем девушку, сделавшую видео висевшей на сумке мини-камерой. Свидетельница нервничала, плохо себя чувствовала: в ходе допроса пришлось делать перерыв.

Исследовав видеозапись, суд частично удовлетворил ходатайство защиты, отстранив от судебного разбирательства сразу весь состав коллегии присяжных. По мнению судьи, Лев Павлов при формировании коллегии присяжных умышленно скрыл свое родство с сотрудником прокуратуры, хотя был обязан заявить самоотвод. Суд посчитал, что он «сознательно явился на отбор с целью оказания давления на коллегию присяжных». Отводить из дела гособвинителей суд не стал.

По мнению адвоката Ирины Кулишевой, Лев Павлов не ходит в суд, потому ему «стало стыдно». Защита надеется, что больше «подсадных уток» в процессе не будет.

«Гособвинители по делу пока остались те же, но мы будем предпринимать все меры, чтобы они были привлечены к ответственности. Здесь есть все основания для проверок со стороны Следственного комитета»,— считает адвокат.

В суде представители обвинения от каких-то комментариев по делу отказались. В пресс-службе областной прокуратуры пообещали оперативно подготовить официальный комментарий, но не предоставили его. Поддерживающие Николая Кукушкина спортсмены написали в федеральный СКР заявление с просьбой проверить действия гособвинителей при формировании суда присяжных. Копия этого заявления с пометкой о том, что оно принято к рассмотрению есть у «Ъ-Приволжье». В нижегородском управлении СКР сообщили, что на уровень региона это заявление пока не поступило. Как только оно поступит, его рассмотрят в установленные законом сроки.

Николаю Кукушкину судом запрещено пользоваться связью и общаться с прессой. Ранее тренер был готов к тому, чтобы его действия признали превышением пределов необходимой самообороны и наказали условным сроком. Сейчас он и его защита намерены добиваться полного оправдания.

Заведующий адвокатской конторой № 15 Нижегородской областной коллегии адвокатов Сергей Остроумов считает роспуски коллегии присяжных заседателей «особыми случаями», которые редко, но происходят. «Как правило, они обусловлены нарушениями, выявленными при процедуре формирования коллегии. О случаях, когда в ее состав попало лицо, которое в принципе не может быть присяжным, я еще ни разу не слышал. Для нашего региона это точно прецедент, потому что при отборе присяжных проходит целая процедура: кандидатов отсеивают даже при малейших косвенных признаках заинтересованности в исходе дела. Присяжные судят по совести, и никаких сомнений в их беспристрастности быть не должно»,— отметил адвокат по уголовным делам.

Роман Кряжев