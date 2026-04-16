Будет и на уфимской улице праздник

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» не смог повторить прошлогоднее достижение, во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги вчистую уступив «Локомотиву». За четыре матча уфимские игроки забросили две шайбы, а ярославцы, продемонстрировавшие прагматичный хоккей, продолжают борьбу за второй подряд Кубок Гагарина. Подопечным Боба Хартли удалось остановить быструю и забивную уфимскую атаку, что в очередной раз подтверждает правило: в решающих кубковых противостояниях побеждают не самые яркие, а самые дисциплинированные команды с целостной игрой. Впрочем, на выступлении «юлаевцев» сказались и проблемы с составом — из-за травм и болезней выпало несколько основных игроков.



Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Для выявления первого полуфиналиста Кубка Гагарина-2025/2026 понадобилось всего четыре матча, в которых ярославский «Локомотив» обыграл уфимский «Салават Юлаев» с общим счетом 4-0. С таким же счетом в пользу железнодорожников завершилась сегодня последняя игра на льду «Уфа-Арены».

«Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина, поэтому на старте матчей на вылет вполне обоснованно считался одним из главных претендентов на трофей. В регулярке клуб с большим отрывом занял первое место в Западной конференции, что позволило подопечным Боба Хартли выйти к первому раунду плей-офф на московский «Спартак». В 1/8 финала ярославцы допустили всего одну осечку.

Оценки перспектив «Салавата Юлаева» выглядели гораздо более противоречивыми. Клуб провалил начало сезона (выиграл три за 15 игр), до новогодних праздников «бодался» за место в восьмерке на Востоке. Однако усиление состава и сложившаяся наигранность сочетаний позволили клубу к концу регулярного первенства стабилизировать ситуацию и уверенно занять пятое место в конференции.

Плей-офф команда Виктора Козлова начала с противостояния с «Автомобилистом». В первом матче екатеринбуржцы были сильнее на своей площадке, но «юлаевцы» взяли следующую гостевую игру, а при поддержке домашних трибун довольно уверенно вышли вперед. Последний матч серии стал своего рода хоккейным триллером — екатеринбуржцы забросили, казалось, решающую в игре шайбу за 35 секунд до сирены, но за четыре с половиной секунды «юлаевцы» спаслись. Во втором овертайме уфимцы отправили «Автомобилист» домой и в отпуск.

«Локомотив» и «Салават Юлаев» встречались в прошлом сезоне, правда тогда турнирная сетка свела их только в полуфинале. Ярославцы тогда победили с общим счетом 4-1, а затем, обыграв «Трактор», впервые стали чемпионами Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» впервые за шесть лет получил бронзовые медали.

Первый матч новой серии закончился со счетом 0:1. Команды демонстрировали равную игру, судьбу которой решила не очень многообещающая атака в конце второго периода — решающий гол забросил Максим Шалунов. «Салават Юлаев» не уступал хозяевам ни в агрессии, ни в борьбе. Например, уфимцы нанесли на два больше бросков в створ чужих ворот (25-27).

Во второй встрече на «Арене-2000-Локомотив» хозяева забросили на одну шайбу больше. А у «юлаевцев» выявились неожиданные проблемы нехоккейного характера: заболели защитник Никита Зоркин, основной вратарь Семен Вязовой и нападающий Данил Алалыкин. Если Илья Коновалов (кстати, экс-«железнодорожник») хорошо справился с задачей «первого номера», пропустив одну шайбу (вторую хозяева забросили в пустые ворота), то найти полноценную замену ключевым полевым игрокам не удалось. Как итог, 0:2, второй сухой матч для голкипера «Локомотива» Даниила Исаева. У подопечных Боба Хартли отличились Байрон Фрэз и Александр Радулов.

«Распечатать» ворота действующих обладателей Кубка Гагарина уфимцы смогли при родных трибунах. При поддержке своих болельщиков «Салават Юлаев» больше атаковал и бросал и дважды сумел отыграться благодаря голам Сергея Варлова и Девин Броссо. Но с составом случилась еще одна беда: уже на 13-й минуте первого периода тяжелую травму получил нападающий Евгений Кузнецов. 33-летний форвард после силового приема ярославца Александра Полунина ударился спиной и затылком о борт. Для Кузнецова, которого унесли со льда на носилках, этот матч оказался последним в сезоне, ему диагностировали сотрясение.

Вязкая и насыщенная борьбой игра могла перейти в первый в серии овертайм, но в середине третьего периода, при счете 2:2, уфимцы допустили грубую ошибку: за удар в голову пятиминутное удаление получил капитан Григорий Панин. Большую часть меньшинства «юлаевцы» защищались успешно, но в ее концовке забросил Денис Алексеев. Кроме него у «Локомотива» в этом матче забивали Артур Каюмов и Александр Елесин.

Больше «Салават Юлаев» в серии не забивал. Четвертый матч, на который команда из Башкирии вышла «обескровленной» (оказалось, что выпал еще и Дин Стюарт, потянувший мышцу), мог и стал для уфимского хоккея последним в сезоне. «Локомотив» в первом периоде реализовал большинство «пять на три» (забросил Рихард Паник), что позволило ему перейти в более закрытый хоккей. Гости позволили «юлаевцам» владеть шайбой и чаще угрожать воротам, однако до стопроцентных моментов и бросков в створ с пятачка и без опеки дело не доходило. Закрыли ярославцы и главную уфимскую звезду Шелдона Ремпала. На последнем рубеже был безупречен Даниил Исаев. А в начале второго периода «железнодорожники» забросили вновь — во второй раз в серии забил Артур Каюмов.

В третьем периоде взломать оборону гостей уфимцам так и не удалось. Более чем за три минуты до конца Виктор Козлов заменил вратаря на шестого полевого игрока. Как рассказал наставник «юлаевцев» на послематчевой пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента «Ъ-Уфа», замена вратаря не была жестом отчаяния или психологическим ходом: команда действительно рассчитывала отыграть хотя бы одну шайбу.

Однако забили, причем дважды, только ярославцы. Сначала в пустые ворота забросил Александр Радулов (у него 2+3 за серию по системе «гол плюс пас»). Ко всему прочему, уфимцы остались в меньшинстве. За 15 секунд до конца матча Алексей Береглазов поставил точку, сделав счет 4:0. Аналогичный результат и по итогам всей серии.

«Салавату Юлаеву» оставалось лишь пожать руки сопернику и попрощаться с болельщиками. Команда долго не уходила со льда, выражая благодарность фанатам, которые поддерживали клуб в один из самых сложных периодов за последние годы.

На послематчевой конференции главный тренер «Локомотива» Боб Хартли отметил, что его подопечные продемонстрировали одно из самых целостных выступлений за второй раунд, что выразилось, например, в малом количестве моментов, созданных соперником. Кроме того, канадский специалист отметил, что ему ни разу не пришлось вносить правки в состав.

Виктор Козлов обратил внимание на старание, желание и характер, которые показали хоккеисты «Салавата Юлаева» в последней игре сезона. Также наставник заметил, что уфимцы играли, можно сказать, в укороченном составе, зато это позволило впервые проявить себя 23-летнему новичку Виталию Будницкому: в дебютном матче плей-офф защитник сыграл 14 минут.

Впрочем, уфимские любители не остались без праздника: пока «Салават Юлаев» вылетал из Кубка Гагарина, женский клуб «Агидель» стала шестикратным чемпионом России, победив в финале воскресенское «Торнадо».

Идэль Гумеров