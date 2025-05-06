«Салават Юлаев» проиграл в Ярославле и не смог пробиться в финал Кубка Гагарина

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» проиграл шестой матч полуфинала Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву». Игра в Ярославе закончилась со счетом 2:4. Тем самым, счет в серии стал 1:4 в пользу «Локомотива», а команда из Башкирии закончила свой путь в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Мухаметкулов / ХК «Салават Юлаев» Фото: Дмитрий Мухаметкулов / ХК «Салават Юлаев»

С первого периода «Локомотив», открыв счет, пытался удержать и вернуть преимущество, а «Салават Юлаев» — отыграться. Однако шанс забить первый гол имели уфимцы. На четвертой минуте нападающий хозяев Максим Березкин отправился на скамейку «штрафников» за подножку. Впрочем, попытка реализовать большинство «юлаевцам» не удалась — за две минуты две спецбригады «Салавата Юлаева» не нанесли ни одного броска в створ ворот Даниила Исаева.

Зато «Локомотив» вскоре забил — сделал это нападающий Александр Радулов, забросивший вторую шайбу в серии. На седьмой минуте нападающий ярославцев Георгий Иванов совершил бросок от синей линии, но шайба прошла мимо ворот. Однако от лицевого борта она отскочила к правой штанге ворот Семена Вязового, где первым был нападающий Егор Сурин, который отпасовал Радулову. Тот бросил в падении с близкого расстояния — шайба попала между щитками Вязового.

Первый период закончился со счетом 1:0.

На первой минуте второй двадцатиминутке двухминутный штраф вновь получил Березкин, в этот раз за атаку вратаря. В большинстве самый опасный момент имел уфимский нападающий Денис Ян, подставивший клюшку на пятачке с передачи форварда Шелдона Ремпала, но не попавший в створ. Несмотря на нереализованное большинство, в течение нескольких секунд после выхода пятого полевого игрока хозяев «юлаевцы» смогли забить — отличился форвард Скотт Уилсон. Канадец подставил клюшку на пятачке под наброс Ремпала с левого круга вбрасывания.

Однако оставить за собой второй период «юлаевцам» опять не удалось — ярославцы вышли вперед за пять с половиной минут до перерыва. Радулов сделал поперечную передачу с правого борта в зоне «юлаевцев», пас замкнул Сурин, попавший в правую девятку ворот Вязового с левого круга вбрасывания. Голевая передача записана также на словацкого защитника Мартина Герната.

Во второй раз «Салават Юлаев» смог отыграться на восьмой минуте третьего периода. После того, как Скотт Уилсон верхом вбросил шайбу в зону «ярославцев», защитник Ярослав Цулыгин выиграл борьбу и бросил с правой точки вбрасывания. Вратарь хозяев отбил шайбу, но два игрока «Локомотива» не смогли отбросить ее на безопасное расстояние. Этим воспользовался уфимский нападающий Александр Хмелевский, броском со средней дистанции попавший в «домик» Исаева.

Но и в этот раз «Локомотив» быстро восстановил преимущество — форвард Егор Сурин получил шайбу в средней зоне и прорвался по левому борту к «пятачку» «юлаевцев». Закрыв шайбу корпусом от Хмелевского, ярославец доехал до ворот Вязового и бросил с неудобной руки и оформил «дубль» в матче. Ассистентами стали Радулов и Иванов.

За 1:40 до конца третьего периода главный тренер уфимцев Виктор Козлов заменил вратаря на шестого полевого игрока. Однако финальный штурм не удался — за 1:10 до финальной сирены точку в игре поставил Радулов, бросивший в пустые ворота с центральной линии после передачи нападающего Дениса Алексеева.

Закончив кубковый путь в третьем раунде, «Салават Юлаев» повторил достижение плей-офф КХЛ 2019 года, когда оступился в серии с омским «Авангардом». Такой же результат получился в 2016 и 2014 году — в обоих случаях уфимцев остановил магнитогорский «Металлург». В 2010 году башкирскую команду в полуфинале одолел казанский «Ак Барс». Единственный раз в финал «Салават Юлаев» вышел в 2011 году, когда стал обладателем Кубка Гагарина.

«Локомотив» в финале нынешнего розыгрыша встретится с победителем пары «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва).

Идэль Гумеров