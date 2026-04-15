Суд отклонил апелляцию на арест основателя Readovka Костылева

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвокатов на арест основателя и бывшего главного редактора издания Readovka Алексея Костылева. Он проходит обвиняемым по делу о хищении 1 млрд руб. у Минобороны. Об этом сообщил ТАСС.

Защита просила назначить фигуранту меру пресечения, не связанную с лишением свободы. В качестве причин указывались состояние здоровья господина Костылева и то, что у него на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей. К делу также приобщили сведения о награждении основателя Readovka медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Алексея Костылева арестовали 27 февраля по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, он похищал средства, выделяемые на закупку и поставку беспилотников для Минобороны. Господин Костылев не признает вину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дроном и делом».

Никита Черненко