Суд арестовал основателя Readovka Алексея Костылева по делу о мошенничестве

Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ГСУ МВД и заключил основателя Readovka Алексея Костылева под стражу до 25 апреля. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда.

Следователь заявил, что Алексея Костылева подозревают в хищении бюджетных средств при исполнении госконтрактов на закупку и поставку БПЛА на несколько млрд руб., заключенных с Минобороны России. Ущерб составил около 1 млрд. Дело было возбуждено 25 сентября 2025 года в отношении неустановленного лица. Причастность Костылева к хищениям, по словам следователя, подтверждается собранными доказательствами. Преступную деятельность он пытался скрыть под видом законной предпринимательской деятельности.

Адвокат просил отправить Костылева под домашний арест. Гражданская жена фигуранта сообщила суду, что разрешает ему находиться у нее в квартире на время действия меры пресечения. Защита приобщила к материалам дела медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени и справки, подтверждающие неудовлетворительное состояние здоровья фигуранта. В том числе у фигуранта диагностированы ушиб головного мозга тяжелой степени, энцефалопатия и другие заболевания. «Визуально видно, что ему тяжело говорить и ходить. У него нарушена координация»,— заявил адвокат. Также защитник отметил, что в ходе допроса Костылев давал показания и предлагал передать следователю свой загранпаспорт. По мнению адвоката, характеристики личности Костылева и вся его деятельность свидетельствуют, что он не собирается скрываться. Суд, однако доводам защиты не внял.

В Readovka заявили, что в данный момент издание оказывает «максимальную помощь следственным органам». В сообщении отмечается, что Костылев «внес вклад в формирование патриотической повестки в российской медиасреде». Также в нем отмечается, что уголовное дело не связано с работой издательства.

Алексей Костылев родился в Смоленской области в 1985 году. В 2011 году Readovka была основана на странице во «ВКонтакте», а спустя три года он создал одноименный сайт. В 2023 году Readovka и ее основатель были внесены в санкционный список Канады.

В октябре 2024 года Алексей Костылев попал в аварию в деревне Рухань Смоленской области, в результате чего его выбросило из квадроцикла. Утверждалось, что он находится в коме в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В сознание он пришел примерно через две недели.

Ефим Брянцев