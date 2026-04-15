Ростовский облсуд утвердил приговор тренеру за преступления половой неприкосновенности

Ростовский областной суд оставил в силе приговор тренеру по легкой атлетике, осужденного на 15 лет лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних спортсменок. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Коллегия по уголовным делам признала законным и обоснованным приговор Волгодонского районного суда. Суд установил, что тренер-преподаватель по легкой атлетике и физической подготовке одной из спортивных школ региона совершал преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних спортсменок под предлогом проведения спортивного массажа. Отмечается, что педагог достоверно знал, что воспитанницы не достигли 14-летнего возраста.

При этом обвиняемый позиционировал себя не только как профессиональный тренер, но и специалист в области массажа и мануальной терапии, не имея предусмотренных законом знаний, навыков и разрешений. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Вину осужденный не признал.

Осужденному назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием, обслуживанием и обеспечением безопасности несовершеннолетних на 12 лет. Мужчине также назначили ограничение свободы на два года и лишение почетного звания «Заслуженный тренер России».

Суд также назначил принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях, совмещенное с исполнением наказания.

Константин Соловьев