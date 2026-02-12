Внешний долг России вырос более чем на 10% в 2025 году

Совокупный внешний долг России вырос на 10,4% и составил, по данным на 1 января 2026 года, $319,8 млрд. Об этом свидетельствует опубликованная российским Центробанком статистика. С начала прошлого года показатель увеличился на $30 млрд.

По оценке банка, рост обусловлен укреплением курса рубля, вызвавшим положительную переоценку обязательств банковской системы и прочих секторов экономики, а также привлечением компаниями дополнительного долгового финансирования.

В январе 2025 года внешние заимствования РФ составили $290 млрд. Эта сумма стала минимальной с октября 2006 года. Пикового значения внешние заимствования достигли 1 июля 2014 года, составив $732 млрд.