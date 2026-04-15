Кикшеринг ввел СИМволичные меры

Перед поездкой на электросамокате пользователям придется пройти тест на знание ПДД. В новом сезоне кикшеринговые компании оснастили свои сервисы опросником о безопасной езде.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Что именно входит в экзамен для самокатчика, рассказала пресс-секретарь «МТС Юрент» Юлия Лебедева:

«Новым пользователям в сервисе предложат пройти тестирование на знание ПДД. Оно состоит из десяти основных вопросов. Например, какие есть возрастные ограничения, нужно ли спешиваться при переходе дороги, сколько составляют штрафы за нарушения на самокатах. Тест займет не более двух минут. Если пользователь отвечает неправильно, ему покажут правильные ответы.

Основная суть не в том, чтобы ограничить доступ к самокату, а чтобы напомнить правила дорожного движения».

Тестирование не нужно проходить перед каждой поездкой — это опция только для новых пользователей, пояснили в компании. Контроля за соблюдением этих правил на дороге не предусмотрено. Вряд ли речь идет о реальной проверке знаний ездока, говорят эксперты. Мера была бы эффективна, только если бы провалившим экзамен блокировали самокат. Но в таком случае кикшеринг потеряет клиентов, считает главный редактор отраслевого издания «PROШеринг» Денис Кунгуров:

«По большому счету, это тест не на классические ПДД, а на знание базовых принципов безопасного движения и минимальных норм использования самокатов. Если тестов будет слишком много, пользователи начнут отказываться от аренды. А если при неправильных ответах начнут блокировать устройство, клиенты перейдут к тем операторам, у которых меньше преград для получения доступа к поездке».

Арендные самокаты уже оснащены несколькими системами контроля: на них ограничена скорость, есть номерные знаки для идентификации пользователя, а ездить разрешено только совершеннолетним (возраст проверяется через mos.ru). В прошлом году, по данным ГИБДД, произошло чуть более 3 тыс. аварий с участием средств индивидуальной мобильности — за год показатель снизился на четверть. Чаще всего в ДТП попадают не кикшеринговые самокаты, а личные, отметила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман:

«Даже если человек правильно нажал ответы, он может не исполнять правила. Единственная защита от нарушений, по моему мнению, — это фото- и видеофиксация поездки. Человек соблюдает правила не потому, что он их знает, а потому что боится штрафов. Мне кажется, кикшеринг уже достаточно зарегулирован и в целом очень договороспособен.

А вот с частными самокатами действительно существуют большие проблемы.

Мы видим положительную динамику с прокатными СИМами: в среднем по России аварийность упала на 26%, а в Москве — вообще на 60%. С частными устройствами другая история: их нужно привести к общему регулированию с прокатными. Прежде всего, ввести регистрацию, обязать вешать номерные знаки, оснащать IoT-модулями».

Власти на разных уровнях предлагают ужесточить правила пользования электросамокатами. Одна из инициатив — ввести обязательную регистрацию только через «Госуслуги» по всей стране. Президент поручил Минтрансу и МВД рассмотреть запрет на езду по тротуарам. Сами операторы предлагают снизить количество самокатов через квотирование для всех участников рынка.

