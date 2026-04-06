Электросамокаты докатились до «Госуслуг»

Прокат электросамокатов станет доступным только через «Госуслуги». По крайней мере, это обсуждают участники рынка с Минцифры, сообщили “Ъ FM” операторы кикшеринга. По их словам, такая мера поможет снизить количество нарушений ПДД.

Впрочем, вряд ли авторизация через госпортал появится к старту следующего сезона, говорит пресс-секретарь сервиса Whoosh Денис Балакирев:

«Такая работа ведется, но в случае с "Госуслугами" есть еще вопрос в действующих нормативно-правовых особенностях самого портала. Не каждый сервис может быть туда интегрирован. Поэтому сроки реализации на данный момент определить сложно. Для подавляющей части пользователей такое нововведение будет разовым действием: подтвердил аккаунт и продолжаешь ездить так же, как раньше. Подключение к "Госуслугам" и верификация не допустят к сервису менее 1% пользователей, которые нарушают правила оферты».

На прошлой неделе власти подмосковных Котельников и Люберец запретили прокат электросамокатов. Причиной назвали многочисленные жалобы горожан на нарушения ПДД и неправильную парковку. Верификация через «Госуслуги» помогла бы исправить эту ситуацию, считает основатель компании InnovaTransport Алексей Смирнов:

«Этот вопрос обсуждается с Минцифры уже больше полутора лет. Для компаний внедрение не будет слишком сложным с учетом того, что все имеют опыт идентификации через mos.ru. Нужно будет просто добавить еще один слой, что, как мне кажется, не повлечет высокие затраты. Да и самим пользователям не будет сложно, потому что им просто нужно будет нажать дополнительную кнопку в профиле для авторизации. Кроме того, это поможет с точки зрения безопасности на дорогах. Снизится количество аккаунтов, которые используют несовершеннолетние — их возраст не всегда можно отследить без дополнительной идентификации. И конечно, люди будут понимать, что наказание станет неотвратимым».

Факт переговоров с Минцифры подтвердили “Ъ FM” и в пресс-службе сервиса «МТС-Юрент». В «Яндекс Go» напомнили, что пользователи из Москвы уже два года проходят верификацию через портал столичной мэрии mos.ru. Мера, по словам представителя компании, «эффективна» и поэтому должна быть расширена на другие города. Впрочем, несовершеннолетние по-прежнему смогут обойти запрет, если воспользуются аккаунтами родственников, рассуждает директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман:

«Останется какое-то число недобросовестных старших товарищей, которые продолжат нарушать правила оферты. Самое ужасное, что это даже часто не братья, сестры, дяди, тети, а сами родители. Я все же надеюсь на профилактическую работу, которая покажет, что так нельзя делать, ведь это причинит вред как здоровью, так и кошельку. В Москве штрафы за передачу руля несовершеннолетним составляют 100 тыс. руб., по всей России — 30 тыс. руб. Не исключаю, что такие случаи будут, но в целом столичная практика показала, что большое количество несовершеннолетних с помощью идентификации через ЕСИА удалось отсечь.

Я не исключаю, что регистрация через mos.ru останется на территории Москвы. Но все будет зависеть от переговорного процесса между операторами и жителями столицы. Единственная аргументация здесь может быть только следующей: когда приезжает любой другой человек из региона, у которого уже есть "Госуслуги", он будет вынужден проходить процесс авторизации через mos.ru. Понятно, что на этом этапе человек может потеряться».

Кроме того, власти хотят ввести госномера как для прокатных, так и для частных электросамокатов. Для новых регистрационных знаков уже подготовлен специальный ГОСТ, напоминает «Коммерсантъ».

Никита Путятин