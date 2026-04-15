Строительство нижегородского онкоцентра подорожало до 16,8 млрд рублей

Закупку на строительство нового онкоцентра в Нижнем Новгороде объявили в третий раз. Начальная стоимость контракта составляет 16,79 млрд руб., указано на сайте госзакупок. Итоги открытого конкурса подведут 12 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В один лот объединены инженерные изыскания, проектирование, строительство объекта и поставка оборудования. Заказчиком выступает областной онкоцентр.

Подготовить проект требуется до 30 ноября 2027 года. Начало строительства запланировано на 2028 год, окончание — на 20 декабря 2031 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», первый конкурс с начальной стоимостью 14,35 млрд руб. объявили в ноябре 2025 года. Закупка в том числе предусматривала оборудование общей стоимостью 4,78 млрд руб. Но на нее никто не заявился. Во втором конкурсе с начальной ценой 9,57 млрд руб. остались только проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, однако заявок тоже не было.

Общая стоимость создания онкоцентра в ценах прошлого года оценивалась в 22,7 млрд руб. В том числе 4,7 млрд руб. требуется на строительство и оснащение центра ядерной медицины. Онкоцентр должен стать частью «Города здоровья», создаваемого на базе областной больницы имени Семашко.

Галина Шамберина