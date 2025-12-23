Конкурс на строительство нижегородского онкоцентра объявят в третий раз

Государственный «Нижегородстройзаказчик» намерен в третий раз объявить конкурс на строительство онкологического центра в Нижнем Новгороде. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в учреждении 23 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Подробная информация по параметрам будущего лота пока не приводится, она должна появиться в ближайшие дни.

Как писал «Ъ-Приволжье», первый конкурс с начальной стоимостью 14,35 млрд руб. объявили в ноябре. Закупка в том числе предусматривала оборудование общей стоимостью 4,78 млрд руб. Но на нее никто не заявился. Во втором конкурсе с начальной ценой 9,57 млрд руб. остались только проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, однако заявок тоже не поступило.

Построить онкоцентр на улице Родионова, 190 необходимо к 1 ноября 2031 года. Он должен стать частью «Города здоровья» на базе областной больницы имени Семашко.

Галина Шамберина