В Крыму задержали двух помощников телефонных мошенников

В Крыму задержали двух жителей Татарстана, организовавших на территории полуострова сеть узлов связи для мошеннических кол-центров из Украины. Об этом заявили в республиканском управлении ФСБ.

По информации правоохранителей, двое мужчин работали по заданию украинских спецслужб, которые платили им по $150 каждый день. Жители Татарстана сняли 11 квартир: четыре в Симферополе, три — в Ялте и еще четыре — в Алуште. В арендованном помещении они разместили сим-боксы, с помощью которых мошенники звонили россиянам и просили отправить деньги.

«Злоумышленники занимались незаконной установкой, настройкой и администрированием абонентских терминалов пропуска трафика. Устройства обеспечивали преобразование голосового трафика между сетями GSM и VoIP и позволяли осуществлять телефонные звонки из-за рубежа с использованием российских номеров, поддерживать удаленное управление. Всего выявлено более 60 фактов мошенничества, сумма ущерба составила более 50 млн руб.»,— уточнили в ФСБ.

У фигурантов изъяли два 32-портовых сим-бокса, ноутбуки, мобильные телефоны, планшет и более 600 сим-карт различных операторов связи. Против двух жителей Татарстана возбудили уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.

Как сообщили «Ъ» источники в правоохранительных органах, в прошлом году в Севастополе задержали их подельника из Самарской области.

Александр Дремлюгин, Симферополь