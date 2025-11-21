В Севастополе задержали подельника телефонных мошенников

В Севастополе задержали жителя Самарской области, который занимался техническим обслуживанием телефонных мошенников, причинивших ущерб гражданам на 50 млн руб. Об этом сообщили в УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

По данным спецслужбы, в октябре этого года подозреваемый арендовал в Севастополе две квартиры и разместил в них два 32-портовых SIM-бокса — абонентские терминалы, благодаря которым мошенники дозванивались россиянам. В его задачи входило обеспечение бесперебойной работы оборудования, закупка SIM-карт и их постоянная замена в терминалах. Во время обыска у него конфисковали оборудование, а также ноутбук и более 300 SIM-карт местного оператора связи.

«Сумма причиненного мошенниками ущерба превышает 50 млн руб. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 274.3 УК РФ). Ему грозит до пяти лет лишения свободы»,— уточнили в УФСБ.

Следователи продолжают поиски остальных фигурантов дела.

Александр Дремлюгин, Симферополь