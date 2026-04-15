В Крыму задержали двоих жителей Татарстана за помощь украинским мошенникам

В Крыму задержали двоих 18-летних жителей Татарстана. Они обвиняются в организации сети узлов связи (сим-боксов), которые использовались украинскими кол-центрами для обмана граждан России. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Республике Крым и городу Севастополю, а также в УФСБ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По версии следствия, молодые люди действовали по заданию украинских кураторов. Они арендовали квартиры для размещения сим-боксов: четыре в Симферополе, три в Ялте и еще четыре в Алуште. Всего оборудование устанавливалось в 11 жилых помещениях. В задачи злоумышленников входили монтаж, настройка и администрирование абонентских терминалов пропуска трафика.

С помощью этих устройств осуществлялось преобразование голосового трафика между сетями GSM и VoIP. Технология позволяла совершать телефонные звонки из-за рубежа с использованием российских номеров и поддерживать удаленное управление. Таким образом украинские мошеннические кол-центры могли звонить россиянам, маскируя свое реальное местонахождение.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлено более 60 фактов мошенничества, совершенного с использованием этой инфраструктуры. Общая сумма причиненного ущерба превысила 50 млн руб.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика, совершенное организованной группой в целях совершения иного преступления). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех эпизодов преступной деятельности и возможных соучастников.

Мария Удовик