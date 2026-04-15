Путин назвал причины снижения ВВП второй месяц подряд

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что за два месяца 2026 года ВВП страны сократился на 1,8%. По словам главы государства, тенденция во многом связана с календарными и погодными факторами, но ими не ограничивается.

«Я уже говорил на прошлом совещании, мы это хорошо знаем, в январе текущего года на два дня рабочих было меньше, чем в прошлом году. В феврале на один рабочий день меньше,— пояснил президент.— Это, конечно, объективные обстоятельства, но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране».

Среди секторов, которые оказались «в минусе», Владимир Путин назвал обрабатывающие отрасли, промышленное производство и строительство. Глава государства призвал правительство представить меры по восстановлению роста экономики.