В Челябинске предполагаемого лидера ОПГ заключили в СИЗО

Центральный районный суд Челябинска заключил под стражу неоднократно судимого Александра Вахрушева, которого считают лидером организованной преступной группировки. Он пробудет в СИЗО два месяца. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил источник в правоохранительных органах.

Александра Вахрушева задержали сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области 14 апреля в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). По словам источника, он связан с Артаком Варосяном, который находится в СИЗО. Его также подозревают в управлении преступной группой. Собеседник также рассказал, что «вахрушевские» и «артаковские» причастны к незаконному обороту драгоценных металлов, добытых преступным путем на государственных предприятиях, в том числе на ПАО «ЮГК».

