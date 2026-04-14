В Челябинской области задержан лидер преступной группы

Сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ Челябинской области в ходе оперативных мероприятий задержали Александра Вахрушева, которого в правоохранительных органах считают лидером преступной группы, связанной с уже находящимся в следственном изоляторе Артаком Варосяном, которого также считают лидером ОПГ «Артаковские». Задержание Вахрушева прошло в рамках уголовного дела по статье «Вымогательство».

Как сообщает источник «Ъ» в силовых структурах региона, «вахрушевские», как и «артаковские», причастны к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, таких как вымогательство и незаконный оборот драгоценных металлов, которые добыты преступным путем на государственных предприятиях, в том числе на ПАО «ЮГК».

Рассматривается вопрос о возбуждении новых уголовных дел по эпизодам преступной деятельности фигуранта и его ранее задержанных сообщников. Кроме того, Вахрушеву должны избрать меру пресечения. Следствие также собирается установить все его преступные связи в органах государственной власти и правоохранительных структурах региона.

Дмитрий Моргулес