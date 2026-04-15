«Арнест» упаковал дивиденды

АО «Группа Арнест» по итогам 2025 года зафиксировало чистую прибыль в размере 15 млрд руб., что сделало компанию одним из лидеров по финансовым показателям в Ставропольском крае. Согласно отчету компании в «СПАРК–Интерфакс», результат практически полностью сформирован доходами от участия в других организациях. Эксперты «Ъ–Кавказ» отмечают, что это подтверждает трансформацию группы в финансовый центр, аккумулирующий прибыль от дочерних активов, включая приобретенные у покинувших российский рынок глобальных брендов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

АО «Группа Арнест», входящее в состав крупного промышленного холдинга, по итогам 2025 года показало чистую прибыль в размере 15 млрд руб. Предприятие, работающее в регионе с 1971 года и контролируемое Алексеем Сагалом, за последние годы превратилось в промышленного гиганта. Рост обеспечила стратегия приобретения активов международных корпораций, покинувших РФ: группа участвовала в сделках, связанных с активами Ball Corporation (производство алюминиевой банки), Heineken (пивоваренная компания) и Unilever (производитель косметики и бытовой химии). Сегодня «Арнест» занимает доминирующие позиции в сегментах аэрозольной продукции, упаковки и товаров повседневного спроса.

Финансовая отчетность фиксирует, что основной вклад в результат 2025 года внесли доходы от участия в дочерних структурах. Дополнительно в документах отражено 666,4 млн руб. прочих доходов. Расходная часть представлена преимущественно процентами к уплате в размере 666,7 млн руб., что, по мнению опрошенных «Ъ– Кавказ» экспертов, указывает на значительный объем привлеченного заемного финансирования для расширения портфеля активов. Итоговая чистая прибыль компании составила 15,001 млрд руб., при этом 527 тыс. руб. была уплачено в виде налога на прибыль.

Стоимость активов АО «Группа Арнест» оценивается в 66,6 млрд руб. и почти полностью представлена инвестициями в другие юридические лица. Оборотные активы при этом минимальны — 1,4 млн руб. Собственный капитал группы находится на уровне 15 млрд руб. и сформирован за счет накопленной прибыли, в то время как совокупный долг превышает 51,6 млрд руб. В структуре обязательств 33 млрд руб. приходятся на краткосрочные и 18,6 млрд руб. — на долгосрочные займы.

Денежный поток от текущих операций компании остается номинальным — 888 тыс. руб., практически все поступления направляются на обслуживание долговых обязательств. Траты на персонал и расчеты с поставщиками в рамках головного офиса также незначительны. В течение года «Группа Арнест» привлекла 33,4 млрд руб. заемных средств, которые были направлены, в том числе, на погашение обязательств и выкуп долей у собственников на сумму более 20,4 млрд руб.

На данный момент 100% акций группы принадлежит ООО «Арнест Менеджмент», при этом само АО контролирует ряд юридических лиц с долями, близкими к 100%. Согласно пояснительной записке к отчетности, компания применяет упрощенную учетную политику: операционные затраты списываются в момент возникновения, а нематериальные активы и запасы отражаются по минимальным значениям.

Опрошенные «Ъ–Кавказ» аналитики подчеркивают, что отчетность «Арнеста» демонстрирует классическую модель холдинговой «оболочки», через которую проходят финансовые потоки при отсутствии собственной операционной деятельности.

«Через финансовый контур прошло более 33 млрд руб. поступлений и сопоставимые платежи, включая 20,4 млрд руб. на выкуп долей и 13 млрд руб. на погашение обязательств. Чистый прирост денег (всего 931 тыс. руб.) показывает, что средства почти полностью транзитом проходят через компанию. Это сигнал, что основная функция — перераспределение капитала, а не накопление ликвидности»,— говорит доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко.

По его словам, структура с нулевой выручкой и доходами от участия на уровне 15 млрд руб. при активах 66,6 млрд руб. соответствует профилю холдинговой компании.

«Из 15 млрд руб. чистой прибыли почти 100% — доходы от участия в других организациях. По сути, это «дивидендная» прибыль от дочерних обществ, а не результат собственного бизнеса. Это прибыль владельца активов, а не операционной компании», — отмечает эксперт.

По мнению Петра Щербаченко, столь низкий налог на прибыль объясняется льготами по дивидендам, переносом убытков и вычетом процентных расходов, но формирует налоговые риски.

«Совокупный долг более 51,6 млрд руб. при нулевой выручке означает, что обслуживание возможно только за счет дивидендов "дочек" и рефинансирования. Это создает повышенные кредитные риски»,— добавляет он.

По его словам, устойчивость модели напрямую зависит от стабильности дивидендных потоков дочерних компаний и доступа к рефинансированию.

Аналогичной позиции придерживается доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Яков Федоров.

«"АО "Группа Арнест" — типичная головная компания холдинга. Ее функция — контроль активов и консолидация прибыли»,— отмечает он.

По его мнению, судить о финансовом положении группы только по отчетности головной компании некорректно: без консолидированной отчетности невозможно оценить ни долговую нагрузку, ни прибыльность отдельных сегментов бизнеса.

Роман Лаврухин