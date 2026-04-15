МИД Ирана не подтвердил сообщения СМИ о продлении перемирия с США

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что в республике не могут подтвердить «слухи и предположения» о продлении режима прекращения огня с США и Израилем. Ранее о такой возможности со ссылкой на неназванных чиновников писало агентство Associated Press.

«Сейчас продолжаются переговоры через пакистанского посредника, надо посмотреть, насколько противоположная сторона в реальности серьезно настроена на дипломатию. США должны доказать свой серьезный подход»,— сказал господин Багаи на брифинге, передает «РИА Новости».

С 8 апреля между США с Израилем и Ираном действует двухнедельное перемирие, начатое по инициативе американского президента Дональда Трампа. За это время, уточнял он, стороны должны окончательно оформить мирную сделку. Вместе с тем, по оценке господина Трампа, переговоры делегаций США и Ирана в Пакистане 11 апреля прошли неудачно и добиться соглашения не удалось. Как следствие, ВМС США начали блокаду иранских портов в районе Ормузского пролива. Несмотря на заявления американской стороны о полной остановке судоходства, сегодня по этому маршруту прошли два иранских судна, одно из них — подсанкционный супертанкер, сообщало Fars.