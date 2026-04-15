Минкультуры Британии не против покупки The Daily Telegraph концерном Axel Springer
Министр культуры Великобритании Лиса Нанди заявила, что не видит причин для вмешательства в сделку по покупке немецким медиаконцерном Axel Springer британской газеты The Daily Telegraph. Об этом сообщают СМИ, включая The Guardian и Financial Times. Госпожа Нанди отметила, что, по ее мнению, нет оснований для дополнительной проверки этой покупки британским медиарегулятором Ofcom.
Фактическое разрешение британских властей на эту сделку завершит почти трехлетний процесс продажи The Daily Telegraph. В марте стало известно, что Axel Springer договорился о покупке компании Telegraph Media Group (TMG), которая владеет газетами The Daily Telegraph и The Sunday Telegraph, за £575 млн ($780 млн). Группа была выставлена на продажу в 2023 году, чтобы ее владельцы — семья Барклай — могли расплатиться с долгами перед Lloyds Banking Group. За прошедшие годы на TMG претендовали несколько потенциальных покупателей, но до Axel Springer ни одна сделка так и не дошла до заключения.
Axel Springer — один из крупнейших медиаконцернов Европы. Ему принадлежат, в частности, немецкие газеты Bild и Die Welt, американские Business Insider и Politico. До покупки TMG у него не было крупных активов в Великобритании.