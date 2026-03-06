Axel Springer купит газету The Daily Telegraph

Европейский медиаконцерн Axel Springer договорился о покупке британской компании Telegraph Media Group (TMG), которая владеет газетами The Daily Telegraph и The Sunday Telegraph. Сумма сделки составит £575 млн. Как указывается в пресс-релизе, Axel Springer намерен инвестировать в TMG, чтобы «позволить ей стать ведущим правоцентристским медиа в англоязычном мире» и «резко активизировать» расширение деятельности на американском рынке.

Сделка с Axel Springer завершит многолетнюю неопределенность вокруг TMG. Группа была выставлена на продажу в 2023 году, чтобы ее владельцы — семья Барклай — могли расплатиться с долгами перед Lloyds Banking Group. За прошедшие годы на TMG претендовали несколько потенциальных покупателей, включая одну из крупнейших британских медиакомпаний Daily Mail and General Trust, а также консорциум RedBird IMI с участием члена правящей семьи эмирата Абу-Даби и бывшего президента канала CNN. Но ни одна из возможных сделок так и не была заключена.

Более 20 лет назад медиаконцерн Axel Springer уже пытался купить TMG, но тогда сделка не состоялась. Как заявил сегодня глава Axel Springer Матиас Депфнер, «тогда у нас не получилось, но теперь наша мечта сбылась». По его словам, быть владельцем «этого института качественной британской журналистики — привилегия и честь».

Алена Миклашевская