В Челябинске возбудили дело из-за отмененной мэрией стройки жилого комплекса
Следователи Челябинской области возбудили уголовное дело из-за отмены разрешения на строительство жилого комплекса возле «Уральской молнии». В произошедшем усматривают признаки злоупотребления должностными полномочиями, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Дело возбудили после публикаций в СМИ жалоб дольщиков. По данным СК, специализированный застройщик «Актив» запланировал строительство жилого комплекса и получил от администрации Челябинска соответствующее разрешение. Он также объявил старт продажи квартир. Однако впоследствии мэрия отменила разрешение на стройку.
Следователи вместе с сотрудниками УФСБ РФ по Челябинской области устанавливают все причины произошедшего. Они также проверят законность отмены разрешительной документации.
Как сообщал «Ъ-Южный Урал», специализированный застройщик «Актив» в настоящий момент пытается через суд признать недействительным решение администрации об отмене стройки. Жилой комплекс планировалось возвести на улице Коммуны, 89. По словам мэрии Челябинска, строительство здания нарушит правила пожарной безопасности.