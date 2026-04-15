В Челябинске возбудили дело из-за отмененной мэрией стройки жилого комплекса

Следователи Челябинской области возбудили уголовное дело из-за отмены разрешения на строительство жилого комплекса возле «Уральской молнии». В произошедшем усматривают признаки злоупотребления должностными полномочиями, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Дело возбудили после публикаций в СМИ жалоб дольщиков. По данным СК, специализированный застройщик «Актив» запланировал строительство жилого комплекса и получил от администрации Челябинска соответствующее разрешение. Он также объявил старт продажи квартир. Однако впоследствии мэрия отменила разрешение на стройку.

Следователи вместе с сотрудниками УФСБ РФ по Челябинской области устанавливают все причины произошедшего. Они также проверят законность отмены разрешительной документации.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», специализированный застройщик «Актив» в настоящий момент пытается через суд признать недействительным решение администрации об отмене стройки. Жилой комплекс планировалось возвести на улице Коммуны, 89. По словам мэрии Челябинска, строительство здания нарушит правила пожарной безопасности.

Ольга Воробьева