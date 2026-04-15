Госдума приняла закон о запуске системы подтверждения ожидания ввозимых товаров

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении пакет законов о запуске с 1 июня национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ).

Как отмечает «Интерфакс», в итоговый текст вошло уточнение о распространении СПОТ на товары, ввозимые для продажи физлицам через электронные торговые площадки, об освобождении от обеспечительного платежа при ввозе давальческого сырья для переработки, а также об отмене переходного периода.

В Минфине ожидают, что введение СПОТ принесет до 50 млрд руб. дополнительных косвенных налогов в 2026 году, до 100 млрд руб. — в 2027 году, а затем — по 150 млрд руб. ежегодно. Госдума приняла проект в первом чтении 14 апреля.

Под действие СПОТ попадут товары, которые ввозятся в Россию из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) автомобильным транспортом. Теперь импортеры будут обязаны не позднее чем за два дня до пересечения российской границы с грузом вносить обеспечительный платеж, то есть уплачивать косвенные налоги авансом. Сейчас их оплачивают постфактум.

