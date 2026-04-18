Из глубины сибирских руд—3

Кого и где на самом деле разбудили декабристы

В начале апреля Клуб коллекционеров и наследников художников ГМИИ имени А. С. Пушкина в Музее личных коллекций провел вечер, на котором были подведены итоги выставки «Во глубине Сибирских руд». Пушкинский музей стал одним из соорганизаторов выставки в частном пространстве In artibus, открытой в связи с 200-летием выступления декабристов и начала суда над ними. “Ъ” поддержал организаторов циклом публикаций, в котором напомнил читателям о судьбе участников восстания после его провала. Иван Тяжлов завершает цикл, размышляя о том, как Сибирь изменила декабристов и как декабристы изменили Сибирь — а вместе с ней и всю страну.

Александр Муравьев был одним из первых декабристов, оказавшихся в Иркутске,— в 1828 году он был назначен городничим, поскольку его приговор не подразумевал лишения дворянства и прав занимать государственные должности

Александр Муравьев был одним из первых декабристов, оказавшихся в Иркутске,— в 1828 году он был назначен городничим, поскольку его приговор не подразумевал лишения дворянства и прав занимать государственные должности

Фото: Государственный исторический музей

Александр Муравьев был одним из первых декабристов, оказавшихся в Иркутске,— в 1828 году он был назначен городничим, поскольку его приговор не подразумевал лишения дворянства и прав занимать государственные должности

Фото: Государственный исторический музей

Каков путь

2026-й — год декабристов не в меньшей степени, чем 2025-й, а может быть, и в большей. В отличие от самого декабрьского выступления, процесс над его участниками был далеко не одномоментным — хотя бы просто в силу их числа: осуждены были в общей сложности более 120 человек. Аресты продолжались до марта; следствие шло до конца мая, с 1 июня заседал Верховный уголовный суд. Пятеро осужденных на смерть оказались на виселице 13 (25) июля 1826 года; через неделю первые осужденные на каторгу и ссылку начали свой путь в Сибирь.

Многие — сначала подследственные, затем подсудимые и осужденные — провели в тюремных камерах Петропавловки, Шлиссельбурга и других северо-западных крепостей весь 1826 год, потом 1827-й... Иван Фохт, к примеру, отбыл к месту ссылки в январе 1828-го, а Петр Громницкий — в конце апреля того же года. Были и своего рода рекордсмены: Иосиф Поджио был отправлен в Усть-Куду Иркутской губернии летом 1834 года, после нескольких лет пребывания в одиночной камере Шлиссельбурга; лишь в декабре 1835 года, через десять лет после восстания, каземат заменили на ссылку Вильгельму Кюхельбекеру; Гавриил Батеньков после 20 лет в крепости отправился на поселение в Томск только в феврале 1846-го.

Ссыльный городничий

Большинство ссыльных по делу декабристов в итоге оказались в специальной тюрьме при Петровском заводе: именно там некоторые из них воссоединились с женами, с которыми им стало позволено жить под одной крышей, именно там декабристы начали активно обращаться к ремесленной, хозяйственной, научной и художественной практике. Но к концу 1840 года Петровский завод опустел: практически все его постояльцы отбыли на поселение.

Собственно, на поселении и началась сибирская одиссея декабристов, которая весьма способствовала переменам во всем образе жизни русских городов и поселений к востоку от Урала. В тюрьме — каким бы щадящим ни был режим заключения в Петровском заводе — у осужденных были довольно ограниченные возможности для общения с местными жителями. На поселении это изменилось, и осужденные дворяне, изъятые обстоятельствами из своего преимущественно столичного обихода, стали интенсивно трансформировать свое социальное окружение.

Сам образ жизни, который вели, например, семьи Волконских и Трубецких, когда у них появилась возможность купить и обставить дома в городе, изменили, как бы сейчас сказали, вайб Иркутска.

Но кроме импорта светских привычек, которые сами по себе способствовали «смягчению нравов», декабристы запустили множество просветительских, благотворительных и исследовательских проектов.

Еще до приезда в Иркутск, на поселении в Урике, Волконские демонстрировали стремление жить с комфортом. Позволить себе такой дом могли далеко не все осужденные декабристы, но более состоятельные всегда старались помочь более бедным

Еще до приезда в Иркутск, на поселении в Урике, Волконские демонстрировали стремление жить с комфортом. Позволить себе такой дом могли далеко не все осужденные декабристы, но более состоятельные всегда старались помочь более бедным

Фото: Государственный исторический музей

Еще до приезда в Иркутск, на поселении в Урике, Волконские демонстрировали стремление жить с комфортом. Позволить себе такой дом могли далеко не все осужденные декабристы, но более состоятельные всегда старались помочь более бедным

Фото: Государственный исторический музей

Возможно, в нынешней Сибири «малые дела» нескольких десятков ссыльных и остались бы не очень заметными — но в России второй четверти XIX века Сибирь (и Дальний Восток) оставались малоосвоенными и малонаселенными территориями, своеобразным фронтиром, где вместе со всеми ссыльными поселенцами, каторжанами, представителями коренных народов едва ли набиралось 3 млн человек. Эту очень разреженную среду декабристы смогли заметно преобразовать, а заодно — через письма, а позже и через научные публикации — заново открыть для европейских русских огромные и многообещающие территории.

Каких социальных сдвигов добились в ссылке декабристы

Главным декабристским городом в Сибири стал Иркутск. Уже в апреле 1828 года он оказался «захвачен» декабристом: городничим был назначен Александр Муравьев, осужденный по шестому разряду за участие в тайном «Союзе благоденствия» и уже отбывший ссылку без лишения чинов и дворянства в Якутске, Иркутске и Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ).

В 1827 году Муравьев просил позволения продолжать гражданскую службу — и получил его. В Иркутске он деятельно занялся благоустройством, на улицах были заведены тротуары, на набережной Ангары — качели. Городничий усовершенствовал городскую полицию, а свой дом на Спасской площади превратил в культурный центр с концертами, вечерами поэзии и просветительскими лекциями.

Неудивительно, что успехи Муравьева правительство решило распространить и на другие точки: в 1832 году он был назначен гражданским губернатором Тобольска, а спустя еще два года вернулся сначала к гражданской, а потом и к военной службе в Европейской России.

Иркутский дом Волконских до сих пор остается одной из городских точек притяжения

Иркутский дом Волконских до сих пор остается одной из городских точек притяжения

Фото: Красноперов / РИА Новости

Этот дом Трубецкие построили в Иркутске для дочери в 1854 году, незадолго до возвращения в Европейскую Россию. В 1970-м в нем был открыт музей декабристов

Этот дом Трубецкие построили в Иркутске для дочери в 1854 году, незадолго до возвращения в Европейскую Россию. В 1970-м в нем был открыт музей декабристов

Фото: В. Красноперов / РИА Новости

Иркутский дом Волконских до сих пор остается одной из городских точек притяжения

Фото: Красноперов / РИА Новости

Этот дом Трубецкие построили в Иркутске для дочери в 1854 году, незадолго до возвращения в Европейскую Россию. В 1970-м в нем был открыт музей декабристов

Фото: В. Красноперов / РИА Новости

«Иркутская колония»

Александр Муравьев не застал в Иркутске заживших на широкую ногу Трубецких и Волконских, да и в целом специфическая «иркутская колония» ссыльных стала складываться уже после его отъезда в Тобольск. Несколько декабристов оказались на поселении в окрестностях губернской столицы: Сергей Волконский, Никита Муравьев, Михаил Лунин, Христиан Вольф и Николай Панов — в Урике; Петр Муханов, братья Александр и Иосиф Поджио — в Усть-Куде; Сергей Трубецкой и Федор Вадковский — в Оеке, другие ссыльные — в Смоленщине, Олонках, Малой Разводной.

Жизнь на поселении была сопряжена, естественно, с ограничениями — например, нельзя было уезжать от места жительства без уведомления начальства далее чем на 30 верст; переписка с родней в Европейской России велась через жандармов и канцелярию генерал-губернатора. Зато поселенцы могли возделывать участок в 15 десятин земли — а некоторые, особенно увлеченные передовым сельским хозяйством и селекцией, как Сергей Волконский и братья Муравьевы,— брали в аренду дополнительные участки.

В селе Олонки Владимир Раевский за свой счет открыл школу для желающих учиться грамоте всех возрастов и сословий; позже в Иркутске он предоставил часть своего дома для учебных занятий воспитанниц заведения для девочек-сирот. В частном порядке учительствовали и другие декабристы, а Христиан Вольф получил разрешение на медицинскую практику. Трубецкие и Волконские старались делать так, чтобы с каждой посылкой приходили лекарства, которыми могли пользоваться их односельчане. «Настоящее житейское поприще наше началось со вступлением нашим в Сибирь, где мы призваны словом и примером служить делу, которому себя посвятили»,— писал Михаил Лунин.

В Иркутске дома Трубецких и Волконских, в свою очередь, стали центрами светской жизни; этим с удовольствием пользовался после назначения в 1847 году губернатором Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев, позже прославившийся усилиями, направленными на изучение и освоения бассейна Амура. К слову, в трудах Муравьева принимал участия принятый им на службу юный сын Волконских — Михаил.

Иркутск: место победы почвеннической литературы над современной архитектурой

В Иркутске и окрестностях декабристы общались с крестьянами и мещанами; в городе и губернии сложилась группа купцов, которые со все возрастающим интересом вели дела со ссыльными поселенцами. Как выяснилось, им было что обсудить — от денежных займов до передовых достижений европейской экономической мысли. Ссыльные общались и со священнослужителями: братья Муравьевы, например, оплатили замену кровли храма в Урике и построили для прихода богадельню, училище и лавку.

В 1842 году император Николай I разрешил осужденным декабристам отдавать их родившихся в ссылке детей в государственные учебные заведения — при условии смены фамилии. Сергей Трубецкой и еще несколько ссыльных отвергли это разрешение: по словам Трубецкого, такой отказ от фамилии «осрамил бы перед целым светом» его супругу. Это решение Трубецкие обсуждали с иркутским архиепископом Нилом. Знал архиепископ и о том, что в доме Трубецких воспитывались дети нескольких менее состоятельных ссыльных: дух и практика коммуны, основанной на равенстве и взаимопомощи, бережно сохранялись еще многие годы после того, как декабристы покинули Петровский завод и разъехались по всей Сибири.

Иркутск и к началу XX века местами мало походил на город, но в свое время присутствие в нем ссыльных декабристов сильно продвинуло его по пути прогресса как с бытовой, так и с нравственной точки зрения

Иркутск и к началу XX века местами мало походил на город, но в свое время присутствие в нем ссыльных декабристов сильно продвинуло его по пути прогресса как с бытовой, так и с нравственной точки зрения

Фото: Российская государственная библиотека

Ялуторовск под Тюменью и сейчас чтит память ссыльных декабристов (это фото, сделанном в 1914 году, дома декабристов)

Ялуторовск под Тюменью и сейчас чтит память ссыльных декабристов (это фото, сделанном в 1914 году, дома декабристов)

Фото: Государственный исторический музей

Иркутск и к началу XX века местами мало походил на город, но в свое время присутствие в нем ссыльных декабристов сильно продвинуло его по пути прогресса как с бытовой, так и с нравственной точки зрения

Фото: Российская государственная библиотека

Ялуторовск под Тюменью и сейчас чтит память ссыльных декабристов (это фото, сделанном в 1914 году, дома декабристов)

Фото: Государственный исторический музей

Открытие Сибири

Николай Басаргин, один из самых увлеченных исследователей края, в котором декабристы оказались в силу приговора, отмечал взаимную симпатию ссыльных и местных жителей: «Они скоро ознакомились с нами и полюбили нас... Я уверен, что добрая молва о нас сохранится надолго по всей Сибири, что многие скажут сердечное спасибо за ту пользу, которую пребывание наше им доставило».

Несмотря на обилие мест отбывания каторги и ссылки, а также на тщательно разработанные регламенты перемещений по этапу, Сибирь не воспринималась исключительно как место страдания и наказания. Это противоречило бы ее изначальному смыслу в русской географии: первопроходцы отправились в Сибирь, потому что она казалась необъятной территорией свободы. При этом русских в Сибири было так немного, что просто некому было собирать сведения об этой огромной части страны.

Декабристы на поселении оказались внимательными исследователями, этнографами, гидрологами, геологами, специалистами по флоре и фауне.

Они, как пишет один из исследователей биографий декабристов, «проявили интерес к быту, нравам, языку, преданиям, религии, песням, танцам народов, населяющих Сибирь. Изучали ее климат, природу, растительный и животный мир, становились учителями, лекарями, просветителями».

Михаил Кюхельбекер в Баргузине зимой 1837 года проводил промеры глубин Баргузинской губы Байкала — впервые после измерений 1770-х.

Памятник братьям Кюхельбекер на Байкале — один из самых известных символов сибирской эпопеи декабристов. Михаил Кюхельбекер попал в Сибирь раньше Вильгельма, на поселении жил в Баргузине, как мог обустроился на новом месте и умер там в 1859-м. Вильгельм десять лет провел в казематах северо-запада империи, в Баргузине не ужился и умер в Тобольске раньше брата — в 1846-м

Памятник братьям Кюхельбекер на Байкале — один из самых известных символов сибирской эпопеи декабристов. Михаил Кюхельбекер попал в Сибирь раньше Вильгельма, на поселении жил в Баргузине, как мог обустроился на новом месте и умер там в 1859-м. Вильгельм десять лет провел в казематах северо-запада империи, в Баргузине не ужился и умер в Тобольске раньше брата — в 1846-м

Фото: Аркадий Зарубин / Wikimedia

Могила Вильгельма Кюхельбекера в Тобольске не единственная декабристская: старая русская столица Сибири, Тобольск был неизбежной остановкой для всех, кто ехал в регион и из него, и для тех, кто пытался возобновить карьеру на поприще гражданской службы. Иногда эта остановка становилась последней

Могила Вильгельма Кюхельбекера в Тобольске не единственная декабристская: старая русская столица Сибири, Тобольск был неизбежной остановкой для всех, кто ехал в регион и из него, и для тех, кто пытался возобновить карьеру на поприще гражданской службы. Иногда эта остановка становилась последней

Фото: Сергей Ветров / РИА Новости

Памятник братьям Кюхельбекер на Байкале — один из самых известных символов сибирской эпопеи декабристов. Михаил Кюхельбекер попал в Сибирь раньше Вильгельма, на поселении жил в Баргузине, как мог обустроился на новом месте и умер там в 1859-м. Вильгельм десять лет провел в казематах северо-запада империи, в Баргузине не ужился и умер в Тобольске раньше брата — в 1846-м

Фото: Аркадий Зарубин / Wikimedia

Могила Вильгельма Кюхельбекера в Тобольске не единственная декабристская: старая русская столица Сибири, Тобольск был неизбежной остановкой для всех, кто ехал в регион и из него, и для тех, кто пытался возобновить карьеру на поприще гражданской службы. Иногда эта остановка становилась последней

Фото: Сергей Ветров / РИА Новости

Николай Бестужев, оставивший ряд портретов своих товарищей по ссылке, на поселении жил в Селенгинске (ныне поселок в Бурятии). За год до его смерти в московском «Вестнике естественных наук» была опубликована исследовательская статья о Гусином озере — втором по площади водоеме на территории нынешней Бурятии после Байкала. Текст печатался анонимно, с редакционным примечанием о том, что автор многие годы проживает в Забайкалье. Бестужев написал не просто гидрологический очерк — он подробно представил геологию района Гусиного озера, описал флору и фауну, сделал этнографический очерк бурят, кочевавших на этой территории; оказался одним из первых собирателей бурятского фольклора.

Впрочем, интерес к сибирской географии порой играл и против ссыльных. В 1826 году в Омск на поселение прибыл осужденный Степан Семенов, которому позволено было служить по гражданской части. В 1829 году распоряжением местного начальства Семенов был направлен сопровождать экспедицию немецкого исследователя Александра фон Гумбольдта: они произвели друг на друга чрезвычайно благоприятное впечатление. Гумбольдт ходатайствовал о смягчении участи Семенова, но достиг противоположного результата — декабриста выслали в Туринск, делопроизводителем в тамошний окружной суд. Лишь через восемь лет Семенов смог вернуться в Омск, а затем был переведен в Тобольскую губернскую канцелярию. Тобольск еще с допетровских времен считался столицей русской Сибири, поэтому неудивительно, что именно в этой точке завершился целый ряд карьерных и жизненных траекторий бывших декабристов.

Внимание «приезжих» к природе, людям, нравам и обычаям Сибири постепенно будило и краеведческие интересы местных жителей.

Карту краеведческих обществ, обществ любителей словесности, светских и церковных хоров, возникавших в этом обширном регионе в 1830–1840-х, легко сопоставить с местами, где жили ссыльные декабристы: Селенгинск, Чита, Иркутск, Шуша, Якутск, Минусинск, Томск, Ялуторовск, Тобольск, другие города и поселения, расположенные вдоль главной и единственной дороги, связывавшей Европейскую Россию с ее сибирскими и дальневосточными владениями.

В каких городах и условиях оказались декабристы

«В Тобольске, Иркутске, Ялуторовске, Кургане центрами культурной жизни становились дома декабристов,— пишет исследователь этого периода доктор исторических наук Георгий Порхунов.— Надо полагать, что декабристы мечтали о времени, когда Сибирь станет равноправной частью страны, а сибирские народности приобщатся к высокой русской культуре. Они еще в Сибири начали печатать в прессе свои статьи, излагая в них идеи подъема производительных сил и культурного уровня Сибири». Сохранившиеся дома декабристов в некоторых сибирских городах по-прежнему играют роль точек притяжения и культурных центров.

Николай Басаргин отбыл каторгу на Нерчинских рудниках, затем жил на поселении в Туринске, Кургане, Омске, Ялуторовске. В Ялуторовске вместе с Иваном Якушкиным они создали две образцовые общественные школы для детей и взрослых всех сословий. Басаргин оставил целый ряд работ, посвященных экономике и географии Западной Сибири.

Николай Чижов, еще до восстания участвовавший в исследованиях Сибири, а также в экспедиции 1821 года на Новую Землю, в ссылке изучал этнографию Якутии. В Омске он был назначен помощником начальника продовольственного отдела штаба отдельного Сибирского корпуса.

Владимир Штейнгель после Петровского завода попал сначала в Елань под Иркутском, а потом в Ишим в Западной Сибири. Там он написал статью «Историческое описание Ишимского округа Тобольской губернии», которая, как и текст Бестужева, была опубликована без подписи.

Неутомимый исследователь Сибири Николай Басаргин дожил и до возможности вернуться в Европейскую Россию, и до эры фотографии

Неутомимый исследователь Сибири Николай Басаргин дожил и до возможности вернуться в Европейскую Россию, и до эры фотографии

Фото: Государственный исторический музей

Неутомимый исследователь Сибири Николай Басаргин дожил и до возможности вернуться в Европейскую Россию, и до эры фотографии

Фото: Государственный исторический музей

Возвращение

Штейнгель оказался одним из тех примерно четырех десятков бывших декабристов, которые дожили до нового царствования и смогли воспользоваться разрешением Александра II вернуться в Европейскую Россию. Он дожил до 1882 года, вписав в свою биографию еще одну долгую главу — о жизни и службе после возвращения.

Дольше всех из участников декабрьских событий 1825 года прожил Дмитрий Завалишин, бывший лейтенант военно-морского флота, осужденный по первому разряду. В 1856 году он отклонил предложение вернуться из Читы в Европейскую Россию — и был, по сути, принудительно выслан в Москву в 1863 году по требованию генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева: Завалишин не ограничивался работой в созданной им школе и трудами в должности читинского городского архитектора, но успевал публиковать разоблачительные статьи о мздоимстве и злоупотреблениях местных чиновников. Муравьев счел, что Завалишину пора покинуть Сибирь, и в возрасте 59 лет бывший декабрист отправился в Москву, где и умер спустя без малого три десятка лет, в 1892-м,— в стране, разительно отличавшейся от той, в которой он в 1804 году появился на свет.

Памятник женам декабристов в Тобольске. Подвиг нескольких женщин, отправившихся в ссылку за осужденными супругами и возлюбленными, остается самым узнаваемым сюжетом, связанным с декабристами в Сибири. Просветительские и благотворительные проекты ссыльных, как и попытки бегства или возобновления политической борьбы, по известности сильно уступают этим семейным историям

Памятник женам декабристов в Тобольске. Подвиг нескольких женщин, отправившихся в ссылку за осужденными супругами и возлюбленными, остается самым узнаваемым сюжетом, связанным с декабристами в Сибири. Просветительские и благотворительные проекты ссыльных, как и попытки бегства или возобновления политической борьбы, по известности сильно уступают этим семейным историям

Фото: Александр Тараканов / Фотобанк Лори

Памятник женам декабристов в Тобольске. Подвиг нескольких женщин, отправившихся в ссылку за осужденными супругами и возлюбленными, остается самым узнаваемым сюжетом, связанным с декабристами в Сибири. Просветительские и благотворительные проекты ссыльных, как и попытки бегства или возобновления политической борьбы, по известности сильно уступают этим семейным историям

Фото: Александр Тараканов / Фотобанк Лори

Попытки к бегству

Историк и архивист Ольга Эдельман говорит, что тема декабристов исследована вдоль и поперек, «буквально до базальтовой основы». Объясняется это, по ее мнению, в том числе и тем, что на ранних этапах советского руководства исторической наукой изучение декабристов — как и пушкинистика — превратились в легальную нишу, в которых могли работать историки, воспитанные дореволюционной научной школой.

Декабристы не были обречены стать для советских идеологов символом первого этапа революционной борьбы в России, говорит Эдельман,— даже несмотря на упоминание в «отлитой в граните» ленинской статье 1912 года «Памяти Герцена». Но в 1925-м отметили столетие восстания, и постепенно сомнительный статус горстки мечтателей, повернувших солдатские штыки против своего собственного класса, сменился на благородную бронзу укорененной традиции почитания.

Несмотря на широкое присутствие декабристов в советской культуре — от кинематографа до авторской песни и названий улиц,— представление об этом сюжете состояло и до сих пор состоит из набора штампов.

Блестящие офицеры и гражданские служащие, политические идеалисты (в основном не склонные при этом поступаться сословными привилегиями), плохие организаторы восстания как такового, растерявшиеся под следствием и на суде, загнанные в Сибирь (в сопровождении героических жен) — и кое-как дожившие до первых дагерротипов.

Крайне редко вспоминают о том, что была предпринята как минимум одна попытка к бегству. Поручик Черниговского полка Иван Сухинов был осужден к пожизненной каторге по первому разряду и пришел в кандалах по этапу из Киева в Читу в марте 1828 года. Сухинов был препровожден на Зерентуйский рудник, где немедленно приступил к составлению плана побега для себя и своих единомышленников, работавших на Нерчинских рудниках и содержавшихся в Читинском остроге.

Сухинов убедил кого-то из вольных поселенцев помочь ему добыть оружие и патроны, которых было собрано до тысячи. О заговоре знали всего несколько человек, один из тех, кого заподозрили в предательстве, был выслежен и убит — но о плане мятежа и побега все же стало известно властям. 22 человека были арестованы. Комендант Нерчинских рудников Станислав Лепарский, воспользовавшись своими особыми полномочиями, заменил плети и виселицу для Сухинова и его пятерых ближайших соратников на расстрел — форму смерти, более сообразную с представлениями о воинской чести.

Сухинов, который о замене казни ничего не знал, дважды пытался принять яд во время следствия, а за несколько дней до исполнения приговора повесился в камере.

Пятеро соучастников были расстреляны, девятеро наказаны плетьми, остальные освобождены от наказания. После раскрытия зерентуйского заговора Лепарский постарался ускорить перевод декабристов в новую тюрьму при Петровском заводе.

Еще одним не смирившимся оказался Михаил Лунин. Выйдя в 1837 году после Петровского завода на поселение в Урик под Иркутском, он стал работать над публицистическими текстами, касавшимися как истории тайных обществ, так и судебного процесса по делу декабристов. Эти тексты он частично пересылал своей сестре Екатерине Уваровой, и первые неприятности из-за них возникли практически сразу.

«Он всегда ожидал, что его снова засадят в тюрьму, и всегда говорил, что он должен в тюрьме окончить свою жизнь, хоть, впрочем, он очень любил свободно скитаться с ружьем и проводил большую часть своей жизни на охоте,— вспоминал Сергей Трубецкой.— Однажды я был у него на Святках, и он спросил меня, что, по мнению моему, последует ему за его письма к сестре? Я отвечал, что уже четыре месяца прошло, как он возобновил переписку, и если до сих пор не было никаких последствий, то, вероятно, никаких не будет и впредь. Это его рассердило; он стал доказывать, что этого быть не может и что непременно его запрут в тюрьму, что он должен в тюрьме окончить жизнь свою».

Так и вышло: Лунин был арестован в марте 1841 года и заключен в Акатуйскую тюрьму. Другие ссыльные поселенцы договорились с кучером, чтобы он остановил повозку с Луниным в заранее определенном месте в лесу, чтобы увидеться с товарищем и передать ему деньги и кое-что из одежды и еды. Лунину все это помогло мало. Акатуйская тюрьма считалась «адом в аду». Он умер там 3 декабря 1845 года, в возрасте 57 лет — официально от апоплексического удара.

По мнению Ольги Эдельман, декабристы остаются частью национального культурного кода в том числе потому, что, несмотря на свою включенность в советскую идеологию, они всей совокупностью своих биографий сохранили для потомков возможность не оценивать их идеи, поступки и в целом жизненный путь в терминах политики. В отличие, например, от народовольцев, которых одни неизменно превозносят как героев, а другие — осуждают как террористов. Возможно, отчасти дело как раз в этом, хотя биографии декабристов очень разные, и роль их в событиях конца 1825 года далеко не одинакова, как и степень раскаяния. Но, возможно, как раз истории декабристов оказались фокусом, в котором живо совместились большая политическая история страны, борьба идей — и совокупность переплетающихся друг с другом частных биографий во всем многообразии деталей и нюансов.

Вероятно, именно это соединение и делает историю декабристов неизменно привлекательной — даже спустя 200 лет.

«Россия вспрянет ото сна»

Восстание декабристов в Санкт-Петербурге произошло 14 декабря (26-го по новому стилю) 1825 года, в день присяги императору Николаю I. На Сенатскую площадь вышли около 3 тыс. солдат, представлявших Московский лейб-гвардии полк, части 2-го батальона Гренадерского полка и матросы Гвардейского морского экипажа. Декабристы — участники Северного тайного общества, которых сейчас называют «первой политической оппозицией в истории России», выступали за реформы в стране, отмену крепостного права и хотели положить конец самодержавию

Восстание декабристов в Санкт-Петербурге произошло 14 декабря (26-го по новому стилю) 1825 года, в день присяги императору Николаю I. На Сенатскую площадь вышли около 3 тыс. солдат, представлявших Московский лейб-гвардии полк, части 2-го батальона Гренадерского полка и матросы Гвардейского морского экипажа. Декабристы — участники Северного тайного общества, которых сейчас называют «первой политической оппозицией в истории России», выступали за реформы в стране, отмену крепостного права и хотели положить конец самодержавию

Фото: Государственный Эрмитаж

Восстание подавили, в результате мятежа погиб 1271 человек. После суда 120 декабристов были сосланы в Сибирь, пятеро — Павел Пестель, Кондратий Рылеев, Петр Каховский, Михаил Бестужев-Рюмин и Сергей Муравьев-Апостол — в июле 1826-го казнены. При этом Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин не принимали участия в событиях на Сенатской площади: они возглавили бунт Черниговского полка&lt;br> Художник Семен Левенков. Декабристы. 1957 год.

Восстание подавили, в результате мятежа погиб 1271 человек. После суда 120 декабристов были сосланы в Сибирь, пятеро — Павел Пестель, Кондратий Рылеев, Петр Каховский, Михаил Бестужев-Рюмин и Сергей Муравьев-Апостол — в июле 1826-го казнены. При этом Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин не принимали участия в событиях на Сенатской площади: они возглавили бунт Черниговского полка
Художник Семен Левенков. Декабристы. 1957 год.

«Дорогой, дорогой Константин! Ваша воля исполнена: я — император, но какою ценою, боже мой! Ценою крови моих подданных! Милорадович смертельно ранен, Шеншин, Фредерике, Стюрлер — все тяжело ранены»,— пишет Николай I своему брату великому князю Константину вечером 14 декабря. Участников бунта он называет «заблудшими», тайное общество — «шайкой», а восстание — «позорной историей». Казнь главных зачинщиков и заговорщиков царь считал «справедливым возмездием за нарушение общественного спокойствия». При этом он всю жизнь держал на рабочем столе рукописный «Свод показаний членов злоумышленного общества о внутреннем состоянии государства», высказанных декабристами на следствии. На фото: коронация императора Николая I

«Дорогой, дорогой Константин! Ваша воля исполнена: я — император, но какою ценою, боже мой! Ценою крови моих подданных! Милорадович смертельно ранен, Шеншин, Фредерике, Стюрлер — все тяжело ранены»,— пишет Николай I своему брату великому князю Константину вечером 14 декабря. Участников бунта он называет «заблудшими», тайное общество — «шайкой», а восстание — «позорной историей». Казнь главных зачинщиков и заговорщиков царь считал «справедливым возмездием за нарушение общественного спокойствия». При этом он всю жизнь держал на рабочем столе рукописный «Свод показаний членов злоумышленного общества о внутреннем состоянии государства», высказанных декабристами на следствии. На фото: коронация императора Николая I

Фото: Государственный Эрмитаж

Спустя 25 лет после восстания, в эпоху Великих реформ, тему декабристов на страницах своих журналов «Полярная звезда» и «Колокол», издававшихся в Лондоне, и в статьях поднимают Александр Герцен и Николай Огарев. Они печатают мемуары декабристов, называют их «первыми сподвижниками русского освобождения», «представителями всего талантливого, образованного, знатного, благородного, блестящего в России», а казненных — «мучениками». Именно Герцена историки называют создателем «мифа о декабристах»

Спустя 25 лет после восстания, в эпоху Великих реформ, тему декабристов на страницах своих журналов «Полярная звезда» и «Колокол», издававшихся в Лондоне, и в статьях поднимают Александр Герцен и Николай Огарев. Они печатают мемуары декабристов, называют их «первыми сподвижниками русского освобождения», «представителями всего талантливого, образованного, знатного, благородного, блестящего в России», а казненных — «мучениками». Именно Герцена историки называют создателем «мифа о декабристах»

Фото: Mayer Brothers / Wikimedia

В 1857 году, уже во время царствования Александра II, в Петербурге «по высочайшему повелению» издают книгу «Восшествие на престол императора Николая I» директора Императорской Публичной библиотеки барона Модеста Корфа. «Общая физиономия площади и бунтовавшей толпы — рассказывает один очевидец — представляла зрелище совершенно своеобразное. Тут были лица, каких никогда не видать в Петербурге, по крайней мере, массами: полушубки при круглых шляпах; белые полотенцы вместо кушаков и тому подобное — целый маскарад распутства, замышляющего преступление. Солдаты, расстегнутые, с заваленными на затылок киверами, в амуниции беспорядочно накинутой, были большею частию пьяны»,— говорит автор о декабристах

В 1857 году, уже во время царствования Александра II, в Петербурге «по высочайшему повелению» издают книгу «Восшествие на престол императора Николая I» директора Императорской Публичной библиотеки барона Модеста Корфа. «Общая физиономия площади и бунтовавшей толпы — рассказывает один очевидец — представляла зрелище совершенно своеобразное. Тут были лица, каких никогда не видать в Петербурге, по крайней мере, массами: полушубки при круглых шляпах; белые полотенцы вместо кушаков и тому подобное — целый маскарад распутства, замышляющего преступление. Солдаты, расстегнутые, с заваленными на затылок киверами, в амуниции беспорядочно накинутой, были большею частию пьяны»,— говорит автор о декабристах

Фото: Государственный музей истории религии / Wikimedia

На статью реагирует Александр Герцен: «Неужели с лишком через тридцать лет — об этом событии, о людях, участвовавших в нем, можно еще отзываться с теми же пошлыми ругательствами, с которыми выражались жалкие старики, поседелые в низкопоклонстве и интригах, созванные в какой-то импровизированный суд для осуждения их? Как же их осуждать за то, что они хотели лучше погибнуть, нежели быть страдательными свидетелями этого повсюдного, ежечасного злодейства? Ведь это святейшее чувство любви, круговой поруки с слабыми, заставляет человека предпочесть виселицу — отрицательному сообщничеству — молчанием!»

На статью реагирует Александр Герцен: «Неужели с лишком через тридцать лет — об этом событии, о людях, участвовавших в нем, можно еще отзываться с теми же пошлыми ругательствами, с которыми выражались жалкие старики, поседелые в низкопоклонстве и интригах, созванные в какой-то импровизированный суд для осуждения их? Как же их осуждать за то, что они хотели лучше погибнуть, нежели быть страдательными свидетелями этого повсюдного, ежечасного злодейства? Ведь это святейшее чувство любви, круговой поруки с слабыми, заставляет человека предпочесть виселицу — отрицательному сообщничеству — молчанием!»

Фото: Сергей Левицкий / Wikimedia

В начале ХХ века декабристами восхищаются представители кадетов, эсеров и большевиков, за исключением разве что самых ярых монархистов. В 1912 году Владимир Ленин писал, что «восстание декабристов разбудило и “очистило” Александра Герцена»: «Чествуя Герцена, мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала — дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало». В 1917-м Ленин в цюрихском Народном доме читает «Доклад о революции 1905 года», в котором называет восстание «первым революционным движением против царизма». На фото: фотопортрет Владимира Ленина на первой полосе газеты Schweizer Illustrierte Zeitung, 15 декабря 1917 года. Фото сделано в Цюрихе годом ранее

В начале ХХ века декабристами восхищаются представители кадетов, эсеров и большевиков, за исключением разве что самых ярых монархистов. В 1912 году Владимир Ленин писал, что «восстание декабристов разбудило и “очистило” Александра Герцена»: «Чествуя Герцена, мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала — дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало». В 1917-м Ленин в цюрихском Народном доме читает «Доклад о революции 1905 года», в котором называет восстание «первым революционным движением против царизма». На фото: фотопортрет Владимира Ленина на первой полосе газеты Schweizer Illustrierte Zeitung, 15 декабря 1917 года. Фото сделано в Цюрихе годом ранее

Фото: Schweizer Illustrierte Zeitung / Schweizerische Nationalmuseum

События 14 декабря романтизировали, связывали с революциями XX века, но говорили, что восстание не удалось из-за отдаленности от народа. «Они проявили величайшее самопожертвование и своим героическим террористическим методом борьбы вызвали удивление всего мира. Несомненно, эти жертвы пали не напрасно, несомненно, они способствовали — прямо или косвенно — последующему революционному воспитанию русского народа. Но своей непосредственной цели, пробуждения народной революции, они не достигли и не могли достигнуть. Это удалось только революционной борьбе пролетариата»,— говорит Ленин в 1917-м

События 14 декабря романтизировали, связывали с революциями XX века, но говорили, что восстание не удалось из-за отдаленности от народа. «Они проявили величайшее самопожертвование и своим героическим террористическим методом борьбы вызвали удивление всего мира. Несомненно, эти жертвы пали не напрасно, несомненно, они способствовали — прямо или косвенно — последующему революционному воспитанию русского народа. Но своей непосредственной цели, пробуждения народной революции, они не достигли и не могли достигнуть. Это удалось только революционной борьбе пролетариата»,— говорит Ленин в 1917-м

Фото: Забайкальский краевой краеведческий музей имени А.К. Кузнецова

«Реформа петровская нашла свое завершение 14 декабря на Петровской площади: недаром батальонное каре мятежного Московского полка избрало для себя опорой подножье Медного всадника. Петр приобщил Россию к плоти — 14 декабря приобщило ее к духу европейского Запада: если дух с плотью, то 14 декабря — с Петром. 1825–1915 — об этой девяностолетней годовщине никто не вспомнил. Вообще память у нас коротка. Вся русская история, от Карамзина до нынешних, — “попятная”, реакционная, а наше движение вперед — как будто вне истории. Тут каждое поколение внезапное; дети без отцов; сегодняшний день без вчерашнего»,— пишет поэт Дмитрий Мережковский в сборнике «Невоенный дневник» (1914–1916)

«Реформа петровская нашла свое завершение 14 декабря на Петровской площади: недаром батальонное каре мятежного Московского полка избрало для себя опорой подножье Медного всадника. Петр приобщил Россию к плоти — 14 декабря приобщило ее к духу европейского Запада: если дух с плотью, то 14 декабря — с Петром. 1825–1915 — об этой девяностолетней годовщине никто не вспомнил. Вообще память у нас коротка. Вся русская история, от Карамзина до нынешних, — “попятная”, реакционная, а наше движение вперед — как будто вне истории. Тут каждое поколение внезапное; дети без отцов; сегодняшний день без вчерашнего»,— пишет поэт Дмитрий Мережковский в сборнике «Невоенный дневник» (1914–1916)

Фото: Wikimedia

В 1925 году, уже в новой стране, 100-летие со дня восстания советская власть отмечала широко. Проводились мероприятия, издавались ранее засекреченные материалы следственных дел. Сенатскую площадь переименовали в Декабристов. Примечательно, что в 2008-м тогдашний губернатор Петербурга Валентина Матвиенко вернула площади историческое название — этот жест был тоже в духе нового времени. На фото: блюдо «Декабристы», Ленинградский фарфоровый завод им. М. В. Ломоносова, 1925 год

В 1925 году, уже в новой стране, 100-летие со дня восстания советская власть отмечала широко. Проводились мероприятия, издавались ранее засекреченные материалы следственных дел. Сенатскую площадь переименовали в Декабристов. Примечательно, что в 2008-м тогдашний губернатор Петербурга Валентина Матвиенко вернула площади историческое название — этот жест был тоже в духе нового времени. На фото: блюдо «Декабристы», Ленинградский фарфоровый завод им. М. В. Ломоносова, 1925 год

Фото: Ленинградский фарфоровый завод им. М.В. Ломоносова / Государственный Эрмитаж / Государственный Эрмитаж

Интересно, как в это время главный редактор рижской газеты «Сегодня» Максим Ганфман критикует советскую власть за попытку приблизить себя к декабристам. «Декабристы, их трагическая судьба, их идеалы, летописи их страданий, поэтические образы, с ними связанные, — все это драгоценное духовное наследие русской интеллигенции, русской культуры, русской общественности, связывающей прошлое с настоящим. Романтики, идеалисты; глубокие патриоты, любившие родную землю и родной народ, религиозные и часто мистические мечтатели; рыцари свободы. И рядом с ними тупые фанатики классовой вражды, создатели нового рабства, отрицатели свободы, разрушители; насильники, залившие кровью русскую землю; интернационалисты, уничтожившие самое название России; кощунственные, грубые богоборцы…»,— пишет журналист в 1925 году в статье «При чем “они” тут?». На фото: кадр из первого фильма о декабристах снятого в Ленинграде в 1926 году

Интересно, как в это время главный редактор рижской газеты «Сегодня» Максим Ганфман критикует советскую власть за попытку приблизить себя к декабристам. «Декабристы, их трагическая судьба, их идеалы, летописи их страданий, поэтические образы, с ними связанные, — все это драгоценное духовное наследие русской интеллигенции, русской культуры, русской общественности, связывающей прошлое с настоящим. Романтики, идеалисты; глубокие патриоты, любившие родную землю и родной народ, религиозные и часто мистические мечтатели; рыцари свободы. И рядом с ними тупые фанатики классовой вражды, создатели нового рабства, отрицатели свободы, разрушители; насильники, залившие кровью русскую землю; интернационалисты, уничтожившие самое название России; кощунственные, грубые богоборцы…»,— пишет журналист в 1925 году в статье «При чем “они” тут?». На фото: кадр из первого фильма о декабристах снятого в Ленинграде в 1926 году

Фото: «Ленинградкино» / Ленфильм

Как это обычно бывает, о событиях прошлого особенно активно вспоминают в юбилейные годы. К теме возвращаются в 1970-х, к 150-летию восстания. О декабристах вновь говорят, но власть и диссиденты-шестидесятники по-разному трактуют события прошлого века. В 1975 году на экраны вышел культовый фильм «Звезда пленительного счастья» режиссера Владимира Мотыля о женах декабристов. Декабристов в песнях упоминает Александр Галич, о восстании рассуждает Булат Окуджава

Как это обычно бывает, о событиях прошлого особенно активно вспоминают в юбилейные годы. К теме возвращаются в 1970-х, к 150-летию восстания. О декабристах вновь говорят, но власть и диссиденты-шестидесятники по-разному трактуют события прошлого века. В 1975 году на экраны вышел культовый фильм «Звезда пленительного счастья» режиссера Владимира Мотыля о женах декабристов. Декабристов в песнях упоминает Александр Галич, о восстании рассуждает Булат Окуджава

Фото: Киностудия «Ленфильм»

«Значение декабристов в истории русской общественной жизни не исчерпывается теми сторонами их деятельности, которые до сих пор в наибольшей мере привлекали внимание исследователей: выработкой общественно-политических программ и концепций, размышлениями в области тактики революционной борьбы, участием в литературной борьбе, художественным и критическим творчеством. Декабристы проявили значительную творческую энергию в создании особого типа русского человека, резко отличного по своему поведению от всего, что знала предшествующая история»,— пишет литературовед Юрий Лотман в статье «Декабристы в повседневной жизни», вышедшей в 1975 году. На изображении: картина сибирского художника Владимира Кузьмина (1935–2021) «Декабристы в Иркутске»

«Значение декабристов в истории русской общественной жизни не исчерпывается теми сторонами их деятельности, которые до сих пор в наибольшей мере привлекали внимание исследователей: выработкой общественно-политических программ и концепций, размышлениями в области тактики революционной борьбы, участием в литературной борьбе, художественным и критическим творчеством. Декабристы проявили значительную творческую энергию в создании особого типа русского человека, резко отличного по своему поведению от всего, что знала предшествующая история»,— пишет литературовед Юрий Лотман в статье «Декабристы в повседневной жизни», вышедшей в 1975 году. На изображении: картина сибирского художника Владимира Кузьмина (1935–2021) «Декабристы в Иркутске»

Фото: Владимир Кузьмин / Иркутский Областной Историко-Мемориальный Музей Декабристов

События прошлого в своих целях использовали и диссиденты. В 1975 году группа ленинградских поэтов и художников решила провести 14 декабря акцию солидарности с московскими художниками. Художник и диссидент Вадим Филимонов вспоминал: «Я решил организовать юбилейное торжество на Сенатской площади под названием: “Декабристы — первые диссиденты России”». Для собрания Филимонов написал плакаты «За миг свободы — я готов отдать жизнь!» и «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы». Их так и не развернули. Шестерых участников акции задержали еще утром, Сенатскую площадь заполонили сотрудниками милиции. Дошедших до демонстрации тоже задержали. Председатель КГБ Юрий Андропов в докладе ЦК КПСС назвал собрание «провокационным сборищем» с «антисоветской направленностью». На фото: площадь Декабристов, 1975 год

События прошлого в своих целях использовали и диссиденты. В 1975 году группа ленинградских поэтов и художников решила провести 14 декабря акцию солидарности с московскими художниками. Художник и диссидент Вадим Филимонов вспоминал: «Я решил организовать юбилейное торжество на Сенатской площади под названием: “Декабристы — первые диссиденты России”». Для собрания Филимонов написал плакаты «За миг свободы — я готов отдать жизнь!» и «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы». Их так и не развернули. Шестерых участников акции задержали еще утром, Сенатскую площадь заполонили сотрудниками милиции. Дошедших до демонстрации тоже задержали. Председатель КГБ Юрий Андропов в докладе ЦК КПСС назвал собрание «провокационным сборищем» с «антисоветской направленностью». На фото: площадь Декабристов, 1975 год

Фото: Николай Клемин / pastvu.com

В 2008 году оппозиция организовала в Москве и Петербурге «Марши несогласных», приурочив их к 183-й годовщине восстания декабристов. В Петербурге марш был согласован с властями, однако его участников от задержаний это не спасло. Собравшиеся призывали к революции и реформам, требовали отставки правительства и президента. На фото: задержания сотрудниками милиции участников марша у Гостиного двора в 2008 году

В 2008 году оппозиция организовала в Москве и Петербурге «Марши несогласных», приурочив их к 183-й годовщине восстания декабристов. В Петербурге марш был согласован с властями, однако его участников от задержаний это не спасло. Собравшиеся призывали к революции и реформам, требовали отставки правительства и президента. На фото: задержания сотрудниками милиции участников марша у Гостиного двора в 2008 году

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

Очередной всплеск интереса к истории дворянского освободительного движения проявился в 2019 году, когда на экраны вышел фильм «Союз спасения». Ленту, которую пропагандировали как историческую и правдивую, развеивающую советские мифы о восстании, на деле получилась такой же спорным, а по мнению некоторых кинокритиков, пропагандистской. В тот же год по России прокатилась череда митингов против власти, и фильм про неудавшееся восстание отлично встраивался в критику современных протестов. Продюсер кинокартины Константин Эрнст потом заявил, что «кампания хейта и попытки отмены» шли со стороны либерально настроенных кинокритиков

Очередной всплеск интереса к истории дворянского освободительного движения проявился в 2019 году, когда на экраны вышел фильм «Союз спасения». Ленту, которую пропагандировали как историческую и правдивую, развеивающую советские мифы о восстании, на деле получилась такой же спорным, а по мнению некоторых кинокритиков, пропагандистской. В тот же год по России прокатилась череда митингов против власти, и фильм про неудавшееся восстание отлично встраивался в критику современных протестов. Продюсер кинокартины Константин Эрнст потом заявил, что «кампания хейта и попытки отмены» шли со стороны либерально настроенных кинокритиков

Фото: ЗАО «Дирекция кино»

Спустя 200 лет находятся те, кто в угоду времени продолжает проводить исторические параллели. На недавней научно-практической конференции «200 лет со дня восстания декабристов» министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что «советская власть превратила историю декабристов в пропагандистский миф, но ничего хорошего из этого не вышло» и что восстание «застопорило» преобразования, которые бы без бунта «были бы реализованы быстрее, естественным эволюционным путем». «Отвечая на вопрос, что такое восстание декабристов для России? На мой взгляд, это — не прогресс, это — регресс»,— заявил чиновник

Спустя 200 лет находятся те, кто в угоду времени продолжает проводить исторические параллели. На недавней научно-практической конференции «200 лет со дня восстания декабристов» министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что «советская власть превратила историю декабристов в пропагандистский миф, но ничего хорошего из этого не вышло» и что восстание «застопорило» преобразования, которые бы без бунта «были бы реализованы быстрее, естественным эволюционным путем». «Отвечая на вопрос, что такое восстание декабристов для России? На мой взгляд, это — не прогресс, это — регресс»,— заявил чиновник

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

«Перед нами история последнего гвардейского переворота и первого штурма Зимнего»,— назвал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский формулу оценки событий 1825 года, открывая выставку в двух залах Зимнего дворца, который декабристы планировали захватить и в котором впоследствии давали показания

«Перед нами история последнего гвардейского переворота и первого штурма Зимнего»,— назвал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский формулу оценки событий 1825 года, открывая выставку в двух залах Зимнего дворца, который декабристы планировали захватить и в котором впоследствии давали показания

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Георгий Плеханов, завершая свою речь на русском собрании в Женеве в 1900 году, произнес: «С тех пор прошло 75 лет, и много других казней видело наше несчастное отечество, много других жертв принесено было делу русской свободы! Но имена Павла Пестеля, Кондратия Рылеева, Сергея Муравьева-Апостола, Петра Каховского и Михаила Бестужева-Рюмина останутся в памяти всех свободолюбивых русских людей, как имена первых из тех наших — увы! многочисленных — мучеников, которые жизнью заплатили за свои революционные стремления. &lt;...> Когда разовьется политическое самосознание русской трудящейся массы, тогда — и только тогда — взойдет та &quot;заря пленительного счастья&quot;, о которой говорит Пушкин в послании к Чаадаеву; тогда — и только тогда, — Россия вспрянет ото сна. И свергнет иго самовластья!» На фото: кадр из фильма «Звезда пленительного счастья»

Георгий Плеханов, завершая свою речь на русском собрании в Женеве в 1900 году, произнес: «С тех пор прошло 75 лет, и много других казней видело наше несчастное отечество, много других жертв принесено было делу русской свободы! Но имена Павла Пестеля, Кондратия Рылеева, Сергея Муравьева-Апостола, Петра Каховского и Михаила Бестужева-Рюмина останутся в памяти всех свободолюбивых русских людей, как имена первых из тех наших — увы! многочисленных — мучеников, которые жизнью заплатили за свои революционные стремления. <...> Когда разовьется политическое самосознание русской трудящейся массы, тогда — и только тогда — взойдет та "заря пленительного счастья", о которой говорит Пушкин в послании к Чаадаеву; тогда — и только тогда, — Россия вспрянет ото сна. И свергнет иго самовластья!» На фото: кадр из фильма «Звезда пленительного счастья»

Фото: Киностудия «Ленфильм»

Восстание декабристов в Санкт-Петербурге произошло 14 декабря (26-го по новому стилю) 1825 года, в день присяги императору Николаю I. На Сенатскую площадь вышли около 3 тыс. солдат, представлявших Московский лейб-гвардии полк, части 2-го батальона Гренадерского полка и матросы Гвардейского морского экипажа. Декабристы — участники Северного тайного общества, которых сейчас называют «первой политической оппозицией в истории России», выступали за реформы в стране, отмену крепостного права и хотели положить конец самодержавию

Фото: Государственный Эрмитаж

Восстание подавили, в результате мятежа погиб 1271 человек. После суда 120 декабристов были сосланы в Сибирь, пятеро — Павел Пестель, Кондратий Рылеев, Петр Каховский, Михаил Бестужев-Рюмин и Сергей Муравьев-Апостол — в июле 1826-го казнены. При этом Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин не принимали участия в событиях на Сенатской площади: они возглавили бунт Черниговского полка
Художник Семен Левенков. Декабристы. 1957 год.

«Дорогой, дорогой Константин! Ваша воля исполнена: я — император, но какою ценою, боже мой! Ценою крови моих подданных! Милорадович смертельно ранен, Шеншин, Фредерике, Стюрлер — все тяжело ранены»,— пишет Николай I своему брату великому князю Константину вечером 14 декабря. Участников бунта он называет «заблудшими», тайное общество — «шайкой», а восстание — «позорной историей». Казнь главных зачинщиков и заговорщиков царь считал «справедливым возмездием за нарушение общественного спокойствия». При этом он всю жизнь держал на рабочем столе рукописный «Свод показаний членов злоумышленного общества о внутреннем состоянии государства», высказанных декабристами на следствии. На фото: коронация императора Николая I

Фото: Государственный Эрмитаж

Спустя 25 лет после восстания, в эпоху Великих реформ, тему декабристов на страницах своих журналов «Полярная звезда» и «Колокол», издававшихся в Лондоне, и в статьях поднимают Александр Герцен и Николай Огарев. Они печатают мемуары декабристов, называют их «первыми сподвижниками русского освобождения», «представителями всего талантливого, образованного, знатного, благородного, блестящего в России», а казненных — «мучениками». Именно Герцена историки называют создателем «мифа о декабристах»

Фото: Mayer Brothers / Wikimedia

В 1857 году, уже во время царствования Александра II, в Петербурге «по высочайшему повелению» издают книгу «Восшествие на престол императора Николая I» директора Императорской Публичной библиотеки барона Модеста Корфа. «Общая физиономия площади и бунтовавшей толпы — рассказывает один очевидец — представляла зрелище совершенно своеобразное. Тут были лица, каких никогда не видать в Петербурге, по крайней мере, массами: полушубки при круглых шляпах; белые полотенцы вместо кушаков и тому подобное — целый маскарад распутства, замышляющего преступление. Солдаты, расстегнутые, с заваленными на затылок киверами, в амуниции беспорядочно накинутой, были большею частию пьяны»,— говорит автор о декабристах

Фото: Государственный музей истории религии / Wikimedia

На статью реагирует Александр Герцен: «Неужели с лишком через тридцать лет — об этом событии, о людях, участвовавших в нем, можно еще отзываться с теми же пошлыми ругательствами, с которыми выражались жалкие старики, поседелые в низкопоклонстве и интригах, созванные в какой-то импровизированный суд для осуждения их? Как же их осуждать за то, что они хотели лучше погибнуть, нежели быть страдательными свидетелями этого повсюдного, ежечасного злодейства? Ведь это святейшее чувство любви, круговой поруки с слабыми, заставляет человека предпочесть виселицу — отрицательному сообщничеству — молчанием!»

Фото: Сергей Левицкий / Wikimedia

В начале ХХ века декабристами восхищаются представители кадетов, эсеров и большевиков, за исключением разве что самых ярых монархистов. В 1912 году Владимир Ленин писал, что «восстание декабристов разбудило и “очистило” Александра Герцена»: «Чествуя Герцена, мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала — дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало». В 1917-м Ленин в цюрихском Народном доме читает «Доклад о революции 1905 года», в котором называет восстание «первым революционным движением против царизма». На фото: фотопортрет Владимира Ленина на первой полосе газеты Schweizer Illustrierte Zeitung, 15 декабря 1917 года. Фото сделано в Цюрихе годом ранее

Фото: Schweizer Illustrierte Zeitung / Schweizerische Nationalmuseum

События 14 декабря романтизировали, связывали с революциями XX века, но говорили, что восстание не удалось из-за отдаленности от народа. «Они проявили величайшее самопожертвование и своим героическим террористическим методом борьбы вызвали удивление всего мира. Несомненно, эти жертвы пали не напрасно, несомненно, они способствовали — прямо или косвенно — последующему революционному воспитанию русского народа. Но своей непосредственной цели, пробуждения народной революции, они не достигли и не могли достигнуть. Это удалось только революционной борьбе пролетариата»,— говорит Ленин в 1917-м

Фото: Забайкальский краевой краеведческий музей имени А.К. Кузнецова

«Реформа петровская нашла свое завершение 14 декабря на Петровской площади: недаром батальонное каре мятежного Московского полка избрало для себя опорой подножье Медного всадника. Петр приобщил Россию к плоти — 14 декабря приобщило ее к духу европейского Запада: если дух с плотью, то 14 декабря — с Петром. 1825–1915 — об этой девяностолетней годовщине никто не вспомнил. Вообще память у нас коротка. Вся русская история, от Карамзина до нынешних, — “попятная”, реакционная, а наше движение вперед — как будто вне истории. Тут каждое поколение внезапное; дети без отцов; сегодняшний день без вчерашнего»,— пишет поэт Дмитрий Мережковский в сборнике «Невоенный дневник» (1914–1916)

Фото: Wikimedia

В 1925 году, уже в новой стране, 100-летие со дня восстания советская власть отмечала широко. Проводились мероприятия, издавались ранее засекреченные материалы следственных дел. Сенатскую площадь переименовали в Декабристов. Примечательно, что в 2008-м тогдашний губернатор Петербурга Валентина Матвиенко вернула площади историческое название — этот жест был тоже в духе нового времени. На фото: блюдо «Декабристы», Ленинградский фарфоровый завод им. М. В. Ломоносова, 1925 год

Фото: Ленинградский фарфоровый завод им. М.В. Ломоносова / Государственный Эрмитаж / Государственный Эрмитаж

Интересно, как в это время главный редактор рижской газеты «Сегодня» Максим Ганфман критикует советскую власть за попытку приблизить себя к декабристам. «Декабристы, их трагическая судьба, их идеалы, летописи их страданий, поэтические образы, с ними связанные, — все это драгоценное духовное наследие русской интеллигенции, русской культуры, русской общественности, связывающей прошлое с настоящим. Романтики, идеалисты; глубокие патриоты, любившие родную землю и родной народ, религиозные и часто мистические мечтатели; рыцари свободы. И рядом с ними тупые фанатики классовой вражды, создатели нового рабства, отрицатели свободы, разрушители; насильники, залившие кровью русскую землю; интернационалисты, уничтожившие самое название России; кощунственные, грубые богоборцы…»,— пишет журналист в 1925 году в статье «При чем “они” тут?». На фото: кадр из первого фильма о декабристах снятого в Ленинграде в 1926 году

Фото: «Ленинградкино» / Ленфильм

Как это обычно бывает, о событиях прошлого особенно активно вспоминают в юбилейные годы. К теме возвращаются в 1970-х, к 150-летию восстания. О декабристах вновь говорят, но власть и диссиденты-шестидесятники по-разному трактуют события прошлого века. В 1975 году на экраны вышел культовый фильм «Звезда пленительного счастья» режиссера Владимира Мотыля о женах декабристов. Декабристов в песнях упоминает Александр Галич, о восстании рассуждает Булат Окуджава

Фото: Киностудия «Ленфильм»

«Значение декабристов в истории русской общественной жизни не исчерпывается теми сторонами их деятельности, которые до сих пор в наибольшей мере привлекали внимание исследователей: выработкой общественно-политических программ и концепций, размышлениями в области тактики революционной борьбы, участием в литературной борьбе, художественным и критическим творчеством. Декабристы проявили значительную творческую энергию в создании особого типа русского человека, резко отличного по своему поведению от всего, что знала предшествующая история»,— пишет литературовед Юрий Лотман в статье «Декабристы в повседневной жизни», вышедшей в 1975 году. На изображении: картина сибирского художника Владимира Кузьмина (1935–2021) «Декабристы в Иркутске»

Фото: Владимир Кузьмин / Иркутский Областной Историко-Мемориальный Музей Декабристов

События прошлого в своих целях использовали и диссиденты. В 1975 году группа ленинградских поэтов и художников решила провести 14 декабря акцию солидарности с московскими художниками. Художник и диссидент Вадим Филимонов вспоминал: «Я решил организовать юбилейное торжество на Сенатской площади под названием: “Декабристы — первые диссиденты России”». Для собрания Филимонов написал плакаты «За миг свободы — я готов отдать жизнь!» и «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы». Их так и не развернули. Шестерых участников акции задержали еще утром, Сенатскую площадь заполонили сотрудниками милиции. Дошедших до демонстрации тоже задержали. Председатель КГБ Юрий Андропов в докладе ЦК КПСС назвал собрание «провокационным сборищем» с «антисоветской направленностью». На фото: площадь Декабристов, 1975 год

Фото: Николай Клемин / pastvu.com

В 2008 году оппозиция организовала в Москве и Петербурге «Марши несогласных», приурочив их к 183-й годовщине восстания декабристов. В Петербурге марш был согласован с властями, однако его участников от задержаний это не спасло. Собравшиеся призывали к революции и реформам, требовали отставки правительства и президента. На фото: задержания сотрудниками милиции участников марша у Гостиного двора в 2008 году

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

Очередной всплеск интереса к истории дворянского освободительного движения проявился в 2019 году, когда на экраны вышел фильм «Союз спасения». Ленту, которую пропагандировали как историческую и правдивую, развеивающую советские мифы о восстании, на деле получилась такой же спорным, а по мнению некоторых кинокритиков, пропагандистской. В тот же год по России прокатилась череда митингов против власти, и фильм про неудавшееся восстание отлично встраивался в критику современных протестов. Продюсер кинокартины Константин Эрнст потом заявил, что «кампания хейта и попытки отмены» шли со стороны либерально настроенных кинокритиков

Фото: ЗАО «Дирекция кино»

Спустя 200 лет находятся те, кто в угоду времени продолжает проводить исторические параллели. На недавней научно-практической конференции «200 лет со дня восстания декабристов» министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что «советская власть превратила историю декабристов в пропагандистский миф, но ничего хорошего из этого не вышло» и что восстание «застопорило» преобразования, которые бы без бунта «были бы реализованы быстрее, естественным эволюционным путем». «Отвечая на вопрос, что такое восстание декабристов для России? На мой взгляд, это — не прогресс, это — регресс»,— заявил чиновник

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

«Перед нами история последнего гвардейского переворота и первого штурма Зимнего»,— назвал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский формулу оценки событий 1825 года, открывая выставку в двух залах Зимнего дворца, который декабристы планировали захватить и в котором впоследствии давали показания

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Георгий Плеханов, завершая свою речь на русском собрании в Женеве в 1900 году, произнес: «С тех пор прошло 75 лет, и много других казней видело наше несчастное отечество, много других жертв принесено было делу русской свободы! Но имена Павла Пестеля, Кондратия Рылеева, Сергея Муравьева-Апостола, Петра Каховского и Михаила Бестужева-Рюмина останутся в памяти всех свободолюбивых русских людей, как имена первых из тех наших — увы! многочисленных — мучеников, которые жизнью заплатили за свои революционные стремления. <...> Когда разовьется политическое самосознание русской трудящейся массы, тогда — и только тогда — взойдет та "заря пленительного счастья", о которой говорит Пушкин в послании к Чаадаеву; тогда — и только тогда, — Россия вспрянет ото сна. И свергнет иго самовластья!» На фото: кадр из фильма «Звезда пленительного счастья»

Фото: Киностудия «Ленфильм»

