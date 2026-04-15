Население Петербурга перестанет расти до 2036 года

Количество петербуржцев остановится на отметке 5,6 млн человек и перестанет увеличиваться минимум до 2036 года. Об этом сообщил руководитель Петростата Александр Кукушкин во время выступления в Законодательном собрании города.

По прогнозам Петростата, к 2036 году коэффициент демографической нагрузки снизится на 5% в сравнении с 2024 годом

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ По прогнозам Петростата, к 2036 году коэффициент демографической нагрузки снизится на 5% в сравнении с 2024 годом

Среди причин — естественная убыль населения, а также то, что из активного фертильного возраста выбывает вдвое больше женщин, чем вступает в него. При этом Кукушкин пояснил, что структура населения останется прежней.

По прогнозам Петростата, к 2036 году коэффициент демографической нагрузки снизится на 5% по сравнению с 2024 годом и составит 635 человек нетрудоспособного возраста на 1000 человек трудоспособного. Общая численность населения Петербурга на данный момент составляет более 5,6 млн человек, что является историческим рекордом. Численность трудоспособных петербуржцев за последние 10 лет увеличилась на 5,3%.

Даниил Довженко