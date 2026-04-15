Тамбовская структура «Газпрома» требует с ТСК и «Котовсктеплосервиса» 250 млн

В Арбитражный суд Тамбовской области поступило два иска ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» — к местному муниципальному учреждению «Котовсктеплосервис» и региональному оператору по обращению с мусором АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК). Общая сумма требований составляет 250,1 млн руб. Оба заявления приняты к производству. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Сумма требований иска к ТСК составляет 156,8 млн руб. Согласно документации, она складывается из девяти задолженностей, возникших у компании в январе в рамках исполнения договора поставки от августа 2022 года. Наибольший долг составляет 115,9 млн руб., наименьший — 964 тыс. руб. Судебное заседание назначено на 13 мая.

В отношении «Котовсктеплосервиса» требования составляют 93,3 млн руб. Истец настаивает на взыскании задолженностей за декабрь 2025-го, а также январь и февраль 2026 года. Основная часть (93,2 млн руб.) приходится на поставки газа по контракту от 25 августа 2025-го. Дополнительно заявлено о взыскании 112,7 тыс. руб. по другому соглашению, заключенному в том же месяце. Заседание по этому иску состоится 27 апреля.

По данным Rusprofile, АО «Тамбовская сетевая компания» зарегистрировано в апреле 2005 года в Тамбове. Основной вид деятельности не указан. До июля 2021 года предприятие находилось в собственности регионального министерства имущественных отношений и госзаказа. Генеральный директор — Андрей Ляшко. Учредители не указаны. Выручка ТСК за 2025 год составляет 5 млрд руб., убыток — 755 млн руб.

В начале марта «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Арбитражный суд Тамбовской области поступил еще один иск ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» к ТСК. Сумма требований составляла 201,9 млн руб. Она также образовалась за счет задолженностей по договорам поставки газа от августа 2022 года. Впоследствии истец уменьшил требования до 117,8 млн руб. в связи с частичным погашением долга ответчиком. В итоге суд полностью удовлетворил требования ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов».

Кабира Гасанова