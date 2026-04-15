Госсовет Татарстана принял законопроект о квотах для трудоустройства участников СВО

На двадцатом заседании Госсовета Татарстана седьмого созыва депутаты единогласно приняли закон о квотировании рабочих мест для участников специальной военной операции в первом чтении и в целом.

Для предприятий с численностью 200 и более сотрудников устанавливается квота в размере 1% от среднесписочной численности работников. Нововведение коснется 875 крупных работодателей республики. Ожидается, что реализация законопроекта поможет трудоустройству ветеранов СВО и их социальной адаптации.

Закон предусматривает случаи освобождения от выполнения квоты: для общественных организаций инвалидов и созданных ими предприятий, компаний-банкротов, работодателей, планирующих массовые сокращения, а также при отсутствии в службе занятости подходящих кандидатов из числа участников СВО. Квота также не применяется, если численность работников снижается ниже установленного порога.

Похожий закон уже действует в ряде регионов России. Работодатели Нижегородской области с численностью сотрудников более 100 человек обязаны выделять не менее 1% штата для участников спецоперации. В Московской области квота составляет одно рабочее место при общей численности более 200 сотрудников, в Санкт-Петербурге — два места для работодателей с числом работников свыше 100.

В то же время принятый в прошлом году в Республике Алтай закон о квотах для ветеранов СВО, по мнению главы региона Андрея Турчака и прокурора республики Анатолия Богданчикова, проблему занятости не решил. Они раскритиковали региональное министерство труда за формализм и неэффективную работу с семьями ветеранов.

Влас Северин