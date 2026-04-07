Квоту укрепляют штрафами

Принятый в прошлом году в Республике Алтай закон о квоте для участников СВО при трудоустройстве в крупные компании и организации не решил проблему их занятости. Глава региона Андрей Турчак и прокурор республики Анатолий Богданчиков раскритиковали министерство труда, социального развития и занятости населения за формализм и неэффективность работы с семьями ветеранов. Чтобы изменить ситуацию, в регионе введут штрафы за несоблюдение квоты, а также приобретут в Свердловской области программное обеспечение для организации работы с такими семьями.

В правительстве Республики Алтай считают неправильным, когда ветераны СВО «болтаются без дела»

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В правительстве Республики Алтай считают неправильным, когда ветераны СВО «болтаются без дела»

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Правительство Республики Алтай на своем заседании 7 апреля одобрило внесение поправок в региональный закон о квоте для участников СВО при приеме на работу в компании и организации с числом сотрудников от 100 человек. Закон, принятый в ноябре 2025 года, установил квоту в размере 1,2% от среднесписочного состава работников. В регионе насчитывается 64 организации и 20 филиалов с числом сотрудников более 100 человек. Большинство из них относятся к бюджетной сфере.

Поправки вводят административные штрафы за невыделение квоты и необоснованный отказ в трудоустройстве: 5—10 тыс. руб. для должностных лиц и 15—25 тыс. руб. для юридических лиц.

Протоколы об административной ответственности будут составлять должностные лица из «сферы занятости», а рассмотрение соответствующих дел планируется отнести к компетенции мировых судей.

С законодательной инициативой совместно выступили правительство и прокуратура Горного Алтая. Как сообщил на заседании министр труда, социального развития и занятости населения Алексей Санаров, с момента вступления закона о квоте в силу по ней было трудоустроено 32 человека. В настоящее время в республике 52,7% демобилизованных участников СВО занимаются трудовой или предпринимательской деятельностью. Около 5% состоят на учете в центрах занятости, 20,7% не нуждаются в трудоустройстве (проходят реабилитацию, ведут личное подсобное хозяйство, обучаются, получают пенсию), 7% планируют заключить социальные контракты.

«15% — это та категория наших граждан, с которыми сегодня отрабатываем по определению той траектории, чем будут заниматься в дальнейшем»,— завершил обзор министр (в презентации законопроекта 14,7% демобилизованных указаны в качестве проходящих опрос).

Статистика не устроила главу республики Андрея Турчака. «Проходят опрос — это значит, что они ничего не делают. 30% у вас, как минимум, болтаются без дела»,— обратился он к министру и высказал опасение, что находящиеся в таком положении ветераны могут перейти «в какую-то асоциальную группу».

В свою очередь, прокурор республики Анатолий Богданчиков отметил, что социальные службы без помощи надзорного ведомства не смогли самостоятельно собрать базу данных о семьях участников СВО, а количество сотрудников служб слишком мало. «Кто занимается этой темой? 12 человек на всю республику. Я вам докладываю по результатам прокурорской проверки: мы говорим, люди криком кричат. Невозможно! Там по 400 человек приходится на каждого соцработника»,— возмутился прокурор.

Господин Турчак сообщил, что для оптимизации работы с семьями участников СВО власти республики планируют приобрести профильный программный продукт, используемый в Свердловской области. Министр цифрового развития Горного Алтая Сергей Алымов оценил эти расходы на «техническую часть и информационную безопасность» в 25 млн руб.

По поручению Андрея Турчака Алексей Санаров должен сообщить о принятых в этой области решениях к концу мая после рабочей поездки в Екатеринбург.

Республика Алтай — не единственный сибирский регион, где разработан законопроект о квоте при трудоустройстве для участников СВО. Так, в Красноярском крае его внесла в законодательное собрание прокуратура региона. 7 апреля документ обсудили депутаты на заседании профильного комитета краевого парламента — по охране здоровья и социальной политике. Этот законопроект также предусматривает обязанность работодателей с численностью сотрудников более 100 человек выделять 1% рабочих мест для трудоустройства участников СВО. По словам председателя комитета Ильи Зайцева, «опыт других регионов пока только формируется — единых подходов нет».

Валерий Лавский