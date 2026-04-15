FT: Uber меняет стратегию бизнеса и вложит более $10 млрд в беспилотные такси

Компания Uber вложила более $10 млрд в покупку нескольких тысяч беспилотных автомобилей и долей в компаниях-разработчиках таких транспортных средств из-за усиливающейся конкуренции со стороны роботакси. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на собственные подсчеты.

Аналитики считают, что такие инвестиции свидетельствуют о смене стратегии Uber, которая ассоциируется с моделью гиг-экономики с минимальными активами и водителями, использующими собственные автомобили.

За последний год Uber активно наращивала объемы сделок и объявила о партнерстве с более чем десятком разработчиков, включая китайскую Baidu и американскую Rivian, а также о планах запустить услуги роботакси как минимум в 15 городах в 2026 году.

Uber, пытающейся закрепиться в индустрии роботакси, придется конкурировать с тремя крупнейшими игроками сектора — Alphabet, владеющей Waymo, Tesla и Zoox (подразделение Amazon).

Екатерина Наумова