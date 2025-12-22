Uber, Lyft и китайская Baidu запустят в Лондоне беспилотные такси

Сегодня стало известно, что агрегаторы такси Uber и Lyft заключили партнерское соглашение с китайской компанией Baidu, в рамках которого три компании осуществят в Великобритании тестовый запуск беспилотных такси.

В настоящее время принадлежащий Baidu сервис беспилотных такси Apollo Go работает в китайских городах Пекин, Ухань, Шанхай, Шэньчжэнь и Гуаньчжоу. Китайская компания ведет переговоры о расширении своего сервиса на Ближнем Востоке, в частности, в ОАЭ. Лондон станет первым европейским городом, где появятся беспилотные такси Baidu. На этом рынке с Baidu конкурирует еще один китайский сервис WeRide, а также американский Waymo, входящий в корпорацию Alphabet.

Uber и Lyft планируют запустить тестовые поездки на беспилотных такси от Baidu уже в 2026 году. В июне британское правительство объявило о мерах по ускорению запуска беспилотного транспорта на дорогах страны. В начале 2026 года власти Великобритании намерены выдать разрешения для тестовой эксплуатации беспилотных такси в ограниченных районах с дорогами общего пользования.

Евгений Хвостик