Полиция расследует выдвинутые против Кейти Перри обвинения в домогательствах

Полиция штата Виктория (Австралия) начала официальное расследование в связи c выдвинутыми против американской певицы Кейти Перри обвинениями в сексуальных домогательствах. Об этом лондонская The Daily Mirror сообщает со ссылкой на представителей полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кейти Перри

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Детективы группы по расследованию сексуальных преступлений и насилия с отношении детей расследуют… случай сексуального нападения в Мельбурне в 2010 году… Поскольку расследование продолжается, было бы неверным комментировать его в настоящее время»,— приводит газета заявление полиции штата.

С обвинениями в адрес Кейти Перри выступила в начале недели австралийская актриса, телеведущая и модель Руби Роуз. По ее словам, певица домогалась ее в одном из ночных клубов Мельбурна. Но только сейчас она смогла наконец «обрести голос» и рассказать о происшедшем.

Роуз также сообщила, что изменила решение не доводить дело до суда. «Сегодня я пойду в полицейский участок, чтобы узнать, можно ли (это.— “Ъ”) расследовать»,— заметила госпожа Роуз. Вскоре она в своем аккаунте в соцсети написала: «Я сделала это».

Представитель Кейти Перри отверг обвинения, назвав их «категорически ложными и опасными».

Николай Зубов