Полиция расследует выдвинутые против Кейти Перри обвинения в домогательствах

Полиция штата Виктория (Австралия) начала официальное расследование в связи c выдвинутыми против американской певицы Кейти Перри обвинениями в сексуальных домогательствах. Об этом лондонская The Daily Mirror сообщает со ссылкой на представителей полиции.

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Детективы группы по расследованию сексуальных преступлений и насилия с отношении детей расследуют… случай сексуального нападения в Мельбурне в 2010 году… Поскольку расследование продолжается, было бы неверным комментировать его в настоящее время»,— приводит газета заявление полиции штата.

С обвинениями в адрес Кейти Перри выступила в начале недели австралийская актриса, телеведущая и модель Руби Роуз. По ее словам, певица домогалась ее в одном из ночных клубов Мельбурна. Но только сейчас она смогла наконец «обрести голос» и рассказать о происшедшем.

Роуз также сообщила, что изменила решение не доводить дело до суда. «Сегодня я пойду в полицейский участок, чтобы узнать, можно ли (это.— “Ъ”) расследовать»,— заметила госпожа Роуз. Вскоре она в своем аккаунте в соцсети написала: «Я сделала это».

Представитель Кейти Перри отверг обвинения, назвав их «категорически ложными и опасными».

Николай Зубов

Творческая и светская жизнь Руби Роуз

«Я начинала как австралийская модель. У меня было столько неудач: короткая стрижка, отказы, и я всегда думала: я никогда не добьюсь желаемого, если не начну выглядеть более женственно»&lt;br> Фото: на Mercedes-Benz Fashion Week Australia в 2014 году

Фото: Mark Metcalfe / Getty Images

Карьера Руби Роуз на MTV началась в 2007 году в качестве VJ. По аналогии с диджеем, виджей подбирает и создает видеоряд под музыку в реальном времени. Перед зрителями на экране миксуется графика, анимация, футажи (готовые видеоряды) и кадры прямой трансляции

Фото: Don Arnold / WireImage / Getty Images

Фото: Gaye Gerard / Getty Images

Фото: Lisa Maree Williams / Getty Images

Фото: Brendon Thorne / Getty Images

Фото: Bradley Kanaris / Getty Images

Фото: Matt Jelonek / WireImage / Getty Images

Фото: Don Arnold / WireImage / Getty Images

Фото: Lions Gate Television

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic / Getty Images

Фото: filmz.ru

Фото: Phil McCarten / Reuters

Фото: Iconic / GC Images / Getty Images

«Иметь возможность играть австралийку в американском шоу — это очень здорово; не так много австралийцев играют выходцев из своей страны на телевидении» &lt;br> Благодаря роли в сериале Netflix «Оранжевый — хит сезона», актриса завоевала популярность за пределами Австралии

Фото: Iconic / GC Images / Getty Images

Фото: WDSSPR

Фото: Rich Fury / Invision / AP

Фото: Rich Fury / Invision / AP

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Фото: Централ Партнершип

Фото: Altitude Film Entertainment

Фото: Sam Tabone / WireImage / Getty Images

Фото: MEGA / GC Images / Getty Images

