Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Певица Кейти Перри отрицает обвинения в домогательствах к модели Руби Роуз

Кейти Перри через своего представителя отвергла обвинения в домогательствах, с которыми в адрес певицы выступила австралийская актриса, телеведущая и модель Руби Роуз. В заявлении певицы обвинения назвали «категорически ложными и опасными», передает Variety.

Предыдущая фотография
Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Фото: Drew Gurian / Invision / AP

Следующая фотография
1 / 2

Госпожа Роуз, которая, в частности, известна по роли в сериале «Оранжевый — хит сезона», заявила, что Кейти Перри домогалась к ней около 20 лет назад. Актриса отметила, что в 40 лет она смогла наконец «обрести голос» и рассказать о произошедшем. Она также отметила, что не заинтересована в подаче никакого заявления против госпожи Перри.

Однако позднее модель объявила о желании подать в суд на певицу. «Сегодня я пойду в полицейский участок, чтобы узнать, можно ли расследовать какие-либо из случаев (сексуальных домогательств по отношению ко мне.— “Ъ”). Я предполагаю, что срок давности уже истек, но тем больше причин попытаться. У меня длинный список, это, вероятно, отнимет у меня больше сил, чем я готова, но я вернусь сюда, чтобы рассказать другим о процессе, как только буду готова», — написала Роуз. Через несколько часов она опубликовала сообщение: «Я сделала это».

По словам представителя госпожи Перри, Руби Роуз «известна публичными обвинениями в адрес различных лиц», которые регулярно оказывались ложными.

Екатерина Наумова

Фотогалерея

«Я думаю, важно быть не просто сексуальной, но также умной и утонченной»

Предыдущая фотография
«Я могу напиться, ковырять в носу, ругаться и пускать газы! Мне все равно, я не собираюсь становиться президентом Соединенных Штатов»

В детстве начинающая артистка пела в церковном хоре, а в 15 лет записала свой первый христианский альбом Katy Hudson, который не имел успеха

С певицей Майли Сайрус (по центру) и ее матерью Летицией Сайрус на вручения наград MTV Video Music Awards-2008

После выпуска дебютного альбома Кейти сменила фамилию Хадсон на фамилию своей матери в девичестве Пэрри, так как не хотела ассоциаций с актрисой Кейт Хадсон

Успех к артистке пришел в 2008 году, когда она выпустила сингл «I Kissed a Girl», занявший первое место в чартах по всему миру

Следом вышел альбом «One of the Boys» (2008), сделавший певицу популярной и продавшийся тиражом в 7 млн копий по всему миру. Вторым самым успешным синглом с пластинки стала песня «Hot n Cold», занявшая третье место в чарте Billboard

«One of the Boys» также принес Кейти Перри две номинации на «Грэмми» за «Лучшее женское вокальное поп-исполнение»&lt;br> На фото: с актером Джоной Хиллом на вручении Kids&#39; Choice Awards, 2010 год

В 2010 году певица при участии рэпера Снуп Дога (на фото) выпустила сингл «California Gurls», ставший мировым хитом

Третий альбом певицы «Teenage Dream», вышедший в 2010 году, стал ее самой успешной работой и был продан тиражом более 12 млн копий по всему миру

Пять синглов с «Teenage Dream» возглавили чарт Billboard — ранее такое удавалось только Майклу Джексону с альбомом «Bad»

Клип на сингл «Firework» после выхода вошел в топ-10 самых просматриваемых видео за всю историю YouTube. Сегодня у клипа свыше 1,5 млрд просмотров

На церемонии MTV Video Music Awards-2011 певица стала первым исполнителем за историю церемонии, четыре видеоклипа которого были номинированы одновременно. Она выиграла в номинации «Видео года» за клип на песню «Firework»

В 2010 году певица вышла замуж за британского комика Рассела Бренда (на фото), однако брак оказался недолговечным — пара развелась через два года

С 2012 по 2015 год певица встречалась с музыкантом Джоном Мейером

Выступление певицы на «Грэмми-2012» с новой песней «Part of Me» называли одним из лучших в карьере исполнительницы

В апреле 2013 года Кейти Перри посетила Мадагаскар в рамках программы ЮНИСЕФ, направленной на улучшение благополучия детей

В 2013 году певица стала голосом Смурфетты из мультфильма «Смурфики»

В 2013 году певица выпустила альбом «Prism», две песни с которого — «Roar» и «Dark Horse» — стали хитами

С певицей Мадонной на Met Gala-2015

В 2015 году певица выступила в перерыве Супербоула, где исполнила попурри из песен «Roar», «Dark Horse», «I Kissed a Girl», «Teenage Dream», «California Gurls» и «Firework». Выступление называли самым запоминающимся в карьере певицы и Супербоула и было номинировано на премию «Эмми» в двух категориях — «Выдающаяся короткометражная развлекательная программа в прямом эфире» и «Лучший свет»

Кейти Перри на Met Gala-2017

В 2010-х годах певица выпустила собственную парфюмерную линию с такими брендами, как Purr, Meow, Killer Queen. В 2017 году она также запустила собственную линию обуви Katy Perry Collections

В 2015 и 2018 годах Кейти Перри признавалась самой высокооплачиваемой женщиной-музыкантом в мире, а Billboard назвал ее одной из величайших поп-звезд XXI века

Кейти Перри является одной из самых продаваемых музыкальных исполнительниц в истории с более чем 151 млн проданных записей по всему миру

Последующие альбомы Кейти Перри «Witness» (2017), «Smile» (2020) и «143» (2024) получили смешанные отзывы и не были так популярны, как предыдущие пластинки певицы

С 2016 по 2025 года Кейти Перри состояла в отношениях с актером Орналдо Блюмом (на фото), с которым у нее дочь Дейзи

В 2023 году певица выступила на коронации короля Карла III и королевы Камиллы

В 2024 года Кейти Перри получила премию Michael Jackson Video Vanguard Award на церемонии MTV VMA 2024 за выдающиеся достижения в музыкальных видео

С 2018 по 2024 год Кейти Перри была судьей American Idol, откуда она ушла, чтобы записать новый альбом

Состояние певицы оценивается в $360 млн, что делает ее одним из самых богатых музыкантов мира

Следующая фотография
1 / 30

Смотреть

Новости компаний Все