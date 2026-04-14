Певица Кейти Перри отрицает обвинения в домогательствах к модели Руби Роуз

Кейти Перри через своего представителя отвергла обвинения в домогательствах, с которыми в адрес певицы выступила австралийская актриса, телеведущая и модель Руби Роуз. В заявлении певицы обвинения назвали «категорически ложными и опасными», передает Variety.

Госпожа Роуз, которая, в частности, известна по роли в сериале «Оранжевый — хит сезона», заявила, что Кейти Перри домогалась к ней около 20 лет назад. Актриса отметила, что в 40 лет она смогла наконец «обрести голос» и рассказать о произошедшем. Она также отметила, что не заинтересована в подаче никакого заявления против госпожи Перри.

Однако позднее модель объявила о желании подать в суд на певицу. «Сегодня я пойду в полицейский участок, чтобы узнать, можно ли расследовать какие-либо из случаев (сексуальных домогательств по отношению ко мне.— “Ъ”). Я предполагаю, что срок давности уже истек, но тем больше причин попытаться. У меня длинный список, это, вероятно, отнимет у меня больше сил, чем я готова, но я вернусь сюда, чтобы рассказать другим о процессе, как только буду готова», — написала Роуз. Через несколько часов она опубликовала сообщение: «Я сделала это».

По словам представителя госпожи Перри, Руби Роуз «известна публичными обвинениями в адрес различных лиц», которые регулярно оказывались ложными.

Екатерина Наумова