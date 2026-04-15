В комитете Госдумы подтвердили планы создания национального агрегатора новостей

В профильном комитете Госдумы подтвердили разработку законопроекта о создании единой информационной платформы. Об этом заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким. По ее словам, инициатива исходила от маркетплейсов.

«Насколько я понимаю, это не обязательство маркетплейсов. Они сами готовы размещать такую историю и насыщать свои площадки, на которых пользователи получают комплексную услугу», — рассказала зампред думского комитета на конференции «Медиапространство», организованной ИД «Коммерсантъ». Госпожа Ким отметила, что на таких платформах пользователи смогут не только приобретать товары и услуги, но и почитать новости.

Ранее о разработке национальной новостной платформы рассказал «Ъ». По данным издания, ее планируют создать на базе агрегатора «Дзен» компании VK. Виджет платформы предлагается в обязательном порядке встраивать на главную страницу маркетплейсов, соцсетей и видеосервисов, с которыми планируется делиться рекламной выручкой. Законопроект могут внести в Госдуму уже в мае.

Подробнее — в материале «Ъ» «Побойтесь блога»