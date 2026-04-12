Трамп пригрозил Китаю «большими проблемами» в случае поставок оружия Ирану

Президент США Дональд Трамп предупредил, что у Китая возникнут проблемы в случае поставок оружия Ирану. Заявление прозвучало во время общения с журналистами в Белом доме.

«Если Китай это сделает, у Китая возникнут большие проблемы», — сказал Дональд Трамп (цитата по CNN).

Как указывает CNN, разведка США сообщила о готовности Пекина отправить Тегерану системы ПВО в ближайшее время. Посольство КНР в Вашингтоне прежде уже опровергало это утверждение. Дипломаты заявляли, что Китай не поставлял вооружения участникам конфликта.