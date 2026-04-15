Власти Ростовской области обсуждают установление административной ответственности за нарушение тишины и покоя при проведении ремонтных работ в дневное время. Речь идет о запрете проведения шумного ремонта в будние дни в обед, когда режим сна у детей, и в вечернее время, а также в выходные и праздничные дни. Адвокат Игорь Петров пояснил «Ъ-Ростов» актуальность такой инициативы, а также рассказал о том, в какой плоскости необходимо решать проблему.



«Инициатива с штрафами за дневной шум выглядит логичной только на первый взгляд. На практике проблема не в том, что наказаний мало, а в том, что действующие нормы сложно применить.

В Ростовской области нет четко установленных «дневных часов тишины», как, например, в других регионах. Это означает простую вещь: днем границы допустимого шума размыты. Пока в законе не написано, в какие часы шум запрещен, привлечь человека к ответственности за ремонт или другой шум днем крайне сложно, даже если соседи жалуются.

По сути, сегодня складывается ситуация, при которой один и тот же шум в одинаковых условиях может быть признан нарушением, а может — нет. Все зависит от того, как это оценят. В такой модели говорить о предсказуемости и справедливости правоприменения не приходится. А значит, и конфликтов меньше не становится — они просто переходят из бытовых в юридические.

Поэтому штрафы сами по себе ничего не решают. Если нет четких правил — нет и работающей ответственности.

Отдельная проблема — ремонт с участием строительных бригад. На практике это одна из самых конфликтных ситуаций. Формально шумят рабочие, но ответственность в большинстве случаев пытаются возложить на собственника. Дальше начинается типичный спор: собственник говорит, что это подрядчики, подрядчики могут вообще исчезнуть или отрицать свою вину. В итоге установить виновного становится непросто.

Это не теоретическая проблема. В практике встречаются ситуации, когда в ходе ремонта, выполняемого строительной бригадой, происходит, например, залив соседних квартир. При этом установить конкретное лицо, допустившее нарушение, не удается — рабочие меняются, договоренности устные, контроль размытый. В результате исковые требования предъявляются к собственнику помещения как к лицу, организовавшему работы, даже если фактически нарушение допущено подрядчиками.

Именно поэтому такие ситуации регулярно доходят до разбирательств. Без четкой фиксации, кто проводил работы, и кто контролировал процесс, вопрос ответственности становится спорным. А спор — это уже время, деньги и нервы для всех участников.

Нужны понятные и жестко зафиксированные правила: конкретные часы, когда можно проводить шумные работы, и когда это запрещено. Тогда у всех появляется одинаковое понимание границ. Но даже это не будет работать без второго элемента — возможности доказать нарушение».