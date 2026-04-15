Клуб КХЛ «Сибирь» продлил контракты с вратарями Красоткиным и Бердиным

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» подписал новые соглашения с вратарями Антоном Красоткиным и Михаилом Бердиным. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с Антоном Красоткиным рассчитано на три сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он выступает за «Сибирь» с 2020 года. Всего в лиге голкипер провел 297 матчей (включая регулярные чемпионаты и play-off), из которых в 13 отыграл «на ноль». Процент отраженных бросков составляет 91,7.

Контракт с Михаилом Бердиным заключен на два сезона. В декабре 2025 года он перешел в «Сибирь» в результате обмена с казанским «Ак Барсом». На счету вратаря 127 игр в КХЛ (одна «на ноль»), показатель отраженных бросков — 91,6%.

«Сибирь» завершила регулярный чемпионат на восьмой строке турнирной таблицы Восточной конференции. В первом раунде play-off КХЛ команда уступила магнитогорскому «Металлургу» со счетом 1:4.

Таисия Орлова