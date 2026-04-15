Советник нижегородского губернатора Леонид Литвиненко выдвинулся на праймериз ЕР

Еще 17 кандидатов зарегистрированы на праймериз «Единой России» в заксобрание Нижегородской области. Среди них действующий депутат Юрий Якимов (округ №16), указано на сайте партийного голосования. Вместе с ним на праймериз зарегистрированы 23 действующих депутата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Также выдвинулся бывший директор государственно-правового департамента регионального правительства Леонид Литвиненко, который сейчас занимает должность главного советника губернатора по взаимодействию с депутатами. Он идет по округу №18.

По партийному списку выдвинулись три новых участника СВО. Это ведущий специалист «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Александр Курицын (группа №2), начальник штаба Максим Бендус (группа №3) и замруководителя координационного центра по поддержке военнослужащих АНО «Дом народного единства» Владимир Петрухов (группа №24). Всего теперь зарегистрировано шесть участников СВО, двое из них идут по одномандатным округам.

Кроме того, на праймериз ЕР зарегистрированы помощник сенатора Дмитрия Краснова Евгений Ермилов (группа №4), директор управления соцзащиты Сормовского района Ирина Гончарова (округ №5), проектный менеджер АНО «КУПНО» Илья Петров (группа №7), предприниматель Александр Тарасов и ведущий разработчик ООО «ВК» Алексей Шишкин (округ №7), начальник хозотдела больницы №24 Андрей Копосов (группа №10), оператор «Сибур-Кстово» Юрий Медведев (округ №10), специалист молодежного центра «Спутник» Дмитрий Пуренков (группа №12), директор навашинского ДК Вера Черемухина (группа №14), директор по производству ПАО «Русполимет» Павел Игошин (группа №15), инженер РФЯЦ — ВНИИЭФ Александра Шанина (округ №16) и зампредседателя совета депутатов Тонкинского округа Алексей Шубин (округ №25).

Галина Шамберина