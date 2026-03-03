Леонид Литвиненко оставил пост главы нижегородского правового департамента

Леонид Литвиненко, долгое время возглавлявший государственно-правовой департамент нижегородского правительства, ушел со своего поста. Он назначен главным советником губернатора Нижегородской области по взаимодействию с депутатами законодательных и иных представительных органов.

Фото: Правительство Нижегородской области Бывший директор государственно-правового департамента Нижегородской области Леонид Литвиненко

По данным областного правительства, новым директором государственно-правового департамента Нижегородской области назначен Александр Каморников. К исполнению обязанностей он приступил 2 марта 2026 года.

Александр Каморников родился в Иркутской области. В 2009 году окончил Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Юриспруденция». С 2010 по 2018 год работал в коммерческих организациях, Росавтодоре и Ростехнадзоре на должностях в области юриспруденции.

С 2018 по 2025 год господин Каморников замещал руководящие должности в Минэнерго России — был начальником отдела судебной защиты, заместителем директора юридического департамента.

Награжден ведомственными наградами Росавтодора, МВД России, Росфинмониторинга, Минэнерго России.

Андрей Репин