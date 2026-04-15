На Байкале из-за долгов облбюджета прекратят работу туристического парома

АО «Восточно-Сибирское речное пароходство» (ВСРП; входит в группу компаний «Истлэнд») заявило о прекращении работы паромной переправы по маршруту Порт Байкал—причал Рогатка—Порт Байкал с 1 мая. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе ГК «Истлэнд», прекращение работы парома, которым ежегодно пользуется более 10 тыс. человек, связано с «задолженностью бюджета Иркутской области за ранее выполненные рейсы».

В компании не раскрывают размер долга облбюджета, однако уточняют, что в 2026 году денежные средства за январь поступили только 31 марта. Оплата задолженности за февраль должна была поступить не позднее 10 апреля, но средства переведены не были. С начала года предприятие уже выполнило более 500 рейсов по указанному маршруту и «вынуждено остановить работу по перевозке пассажиров, грузов и транспорта до ликвидации задолженности регионального бюджета перед компанией».

Паром связывает два туристических поселка — Листвянка и Порт Байкал, расположенных друг против друга по берегам незамерзающего истока реки Ангара, единственной, вытекающей из Байкала. Автомобильного сообщения по суше с Портом Байкал не существует.

В декабре 2025 года ВСРП заявляло о возможной вынужденной остановке паромного сообщения с единственным обитаемым островом на Байкале, где проживает более 1,7 тыс. человек. Такое решение ВСРП планировало принять из-за задолженности ОГКУ «Дирекция по эксплуатации и строительству автомобильных дорог» Иркутской области в размере 36,2 млн руб. С конца декабря по апрель включительно паромное сообщение с островом не действует из-за замерзания пролива.

