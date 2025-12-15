На Байкале могут досрочно остановить паром на Ольхон из-за долга облбюджета

Восточно-Сибирское речное пароходство намерено с 16 декабря досрочно прекратить паромное сообщение с единственным обитаемым островом на Байкале, где проживает более 1,7 тыс. человек. Такое решение компания приняла в связи с задолженностью ОГКУ «Дирекция по эксплуатации и строительству автомобильных дорог» Иркутской области в размере 36,2 млн руб.

Свое обращение к жителям в соцсетях мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев сопроводил копией письма в адрес губернатора региона Игоря Кобзева. В нем говорится, что из-за досрочного прекращения паромного сообщения жители острова не успеют завершить завоз продуктов, необходимых лекарств, а муниципалитет не сможет организовать вывоз отходов в достаточном объеме. Таким образом, ситуация «создает существенные риски для обеспечения жизнедеятельности острова в зимний период». Кроме того, по мнению мэра, «ожидается значительный всплеск негативных настроений среди жителей района».

Господин Тыхеев сообщил, что «ведутся переговоры на региональном уровне» для поиска выхода из сложившейся проблемной ситуации. Паромное сообщение с островом Ольхон в обычных условиях прекращается 31 декабря и возобновляется в конце апреля. В зимне-весенний период сообщение с островом возможно только по льду Байкала.

Уже вечером 15 декабря министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области заявило, что паромное сообщение на озере Байкал по маршруту МРС—остров Ольхон будет выполняться в штатном режиме и может быть остановлено «только по погодным условиям в связи с замерзанием водного пути».

Влад Никифоров, Иркутск