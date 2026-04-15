Совет директоров «Озон Фармацевтики» рекомендовал выплату дивидендов за 2025 год

Совет директоров ПАО «Озон Фармацевтика» по итогам заседания 15 апреля рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 0,27 руб. на акцию. Всего на эти цели направят 315,3 млн руб. из нераспределенной чистой прибыли за прошлый год, указано на сайте раскрытия информации.

Определить лиц, имеющих право на получение дивидендов, планируется к 3 июня. Итоговое собрание по теме выплаты состоится 21 мая. Список участников назовут 27 апреля.

Источники выплаты дивидендов «Озон Фармацевтики» — чистая прибыль за отчетный период и нераспределенная чистая прибыль прошлых лет по РБСУ. При определении размера дивидендов совет директоров исходит из показателей компании по МСФО.

Согласно сегодняшнему отчету, чистая прибыль «Озон Фармацевтики» по МСФО выросла на 33,8% — до 6,2 млрд руб. Показатель по РСБУ по итогам прошлого года достиг 2,3 млрд руб. (+7%).

После публикации отчета по МСФО акции «Озон Фармацевтики» пошли вверх. На пике котировки компании росли до 50,81 руб. К 13:06 мск бумаги замедлили рост и торгуются на уровне 50,32 руб. (+2,32%).