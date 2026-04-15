Чистая прибыль «Озон Фармацевтики» по МСФО превысила 6 млрд руб. в 2025 году

Чистая прибыль ПАО «Озон Фармацевтика» по МСФО составила 6,2 млрд руб. по итогам 2025 года. Это на 33,8% больше прошлогоднего показателя, следует из финансового отчета. Акции компании отреагировали на публикацию документа ростом.

Выручка «Озон Фармацевтики» выросла на 23,6% — до 31,6 млрд руб. Скорректированная EBITDA за отчетный период увеличилась на 28% г/г — до 12,2 млрд руб., а рентабельность показателя достигла 39% (+1,4 п. п.).

Основными драйверами роста, указано в пресс-релизе, остаются «расширение ассортимента и увеличение представленности продукции в аптечных сетях и у дистрибьюторов, более активное участие в госзакупках, развитие онлайн канала продаж, а также увеличение доли более дорогих препаратов в структуре продаж, запуск новинок и инфляция».

Объем капвложений «Озон Фармацевтики», напротив, упал на 7% — до 4 млрд руб. Это связано с плановым снижением размера инвестиций в покупку оборудования на предприятиях «Мабскейл» и «Озон Медика» по сравнению с 2024 годом, а также с укреплением курса рубля, пояснили в компании.

Чистый оборотный капитал «Озон Фармацевтики» составил 21,7 млрд руб. (+18%) за 2025 год. Рост показателя, в частности, спровоцировало увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности из-за быстрого наращивания выручки.

При объявлении результатов за прошлый год в компании сообщили, что сегодня же рассмотрят вопрос о выплате дивидендов. После публикации отчетности к 11:26 мск акции «Озон Фармацевтики» выросли на 3,31% — до 50,81 руб.