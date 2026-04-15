Пожилого москвича задержали за убийство сына

В Москве правоохранительные органы задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве своего сына. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Следствие планирует предъявить обвинение фигуранту в ближайшее время, сообщили в столичном главке СКР.

По версии следствия, вечером 14 апреля в квартире дома в Товарищевском переулке у мужчины 1949 года рождения произошел конфликт с сыном 1973 года рождения. В ходе ссоры пенсионер выстрелил в оппонента из ружья ИЖ-12. Тот погиб на месте.

По данным РЕН ТВ, семья характеризовалась как неблагополучная. Пенсионер, по словам соседей, злоупотреблял алкоголем, а его сын недавно освободился из колонии, где отбывал срок за наркоторговлю.

