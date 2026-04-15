Бывшего сотрудника нижегородского ГУАД приговорили к четырем годам за взятки

Бывшего главного специалиста отдела контроля за ремонтом и содержанием автомобильных дорог ГКУ НО «Главное управление автодорог» (ГУАД) Романа Власова признали виновным в получении взяток (ч. 3 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Городецкий городской суд приговорил его к четырем годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.

Установлено, что в 2020 – 2022 годах Роман Власов получил лично и через посредника деньги от директора коммерческой организации. За взятку он принял работы по госконтрактам без фактической проверки.

Кроме реального срока подсудимому запретили пять лет занимать определенные должности. Приговор в законную силу не вступил.

Как писал «Ъ-Приволжье», сумма взяток превысила 800 тыс. руб. В отношении директора организации также возбуждено уголовное дело.

