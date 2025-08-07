Сотрудник отдела контроля нижегородского ГУАД пойдет под суд по делу о взятке

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного специалиста отдела контроля за ремонтом и содержанием дорог госучреждения «Главное управление автомобильных дорог» Нижегородской области Романа Власова. Его обвинили в пяти эпизодах получения взятки по ч. 3 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, сообщили в региональном СУ СКР.

По версии следствия, с августа 2020 года по июль 2022 года фигурант через посредников получил от руководителя одной из компаний более 800 тыс. руб. За эти деньги он согласился не контролировать работы и обеспечить их беспрепятственную приемку, полагают в СК.

Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело будет рассматривать Городецкий городской суд, добавили в областной прокуратуре.

Елена Ковалева